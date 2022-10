Jede Menge neue Wohnungen an der Birkenallee in Lembruch

Von: Melanie Russ

18 Mehrfamilienhäuser und Erweiterungen im Hotelbereich planen zwei Investoren an der Birkenallee in Lembruch. Zeichnung: Architekturbüro Haves+Hogt © Architekturbüro Haves+Hogt

Zwei Investoren möchten an der Birkenallee in Lembruch am Dümmer neue Wohnungen errichten und den dortigen Hotelomplex aufwerten. Die Verwaltung stellte die konkreten Planungen vor, jetzt können die Bürger ihre Meinung äußern.

Lembruch – Große Pläne haben zwei Investoren für den Bereich beidseits der Birkenallee in Lembruch von der Landesstraße bis zum Dümmer. Die MWM Immobilien GmbH (Steinfeld) und die Seeblick Immobilien GmbH (Georgsmarienhütte) möchten dort 18 Mehrfamilienhäuser errichten und den bestehenden Hotelkomplex aufwerten. Grundsätzlich sind die Pläne schon länger bekannt, jetzt stellte die Verwaltung die Details vor, mit denen sie in die Öffentlichkeitsbeteiligung geht.

Das Grundstück umfasst circa 9400 Quadratmeter nördlich der Birkenallee und 15600 Quadratmeter südlich davon. Die Erschließung erfolgt über die L853 (Auf der Masch), ein Fuß- und Radweg soll das Ferienhausgebiet südlich der geplanten Wohnbebauung mit dem Campingplatz im Norden verbinden. Der Bebauungsplan umfasst außerdem ein Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite der Landesstraße, auf dem zwei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Da für den vorderen Bereich der Birkenallee bereits ein Bebauungsplan besteht, haben die Bauarbeiten dort schon begonnen.

Dass die Gemeinde ein beschleunigtes Verfahren wählt, bei dem Behörden und Bürger nur einmal statt zweimal beteiligt werden, kam bei einer Anwohnerin nicht gut an. „Es begrenzt die Möglichkeit, sich mit der Planung auseinanderzusetzen“, argumentierte sie. Und für sie gibt es einige Ungereimtheiten: dass zwei Gebäude im Überschwemmungsgebiet entstehen zum Beispiel und die Investoren für die Flächenversiegelungen nicht – wie sonst üblich – eine Kompensation leisten müssen.

Das Thema Überschwemmungsschutz sei mit dem Landkreis Diepholz abgestimmt, erklärte Planer Matthias Desmarowitz. Die Gebäude würden etwas erhöht gebaut, der benachbarte Parkplatz dafür tiefer gelegt. Bezüglich der Kompensation erklärte Gemeindedirektor Lars Mentrup, dass die Investoren für die Fällung der rund 100 Birken schon eine „nicht unerhebliche Summe“ gezahlt hätten. Für die Bebauung fordere der Gesetzgeber in diesem Fall keine Kompensation, da der Bereich bereits von Bebauung umschlossen sei und die Vorteile einer Innenentwicklung dort gegenüber dem Naturschutz überwiegten.

Der Wohnhauskomplex

Im vorderen Bereich sollen südlich der Birkenallee sechs Wohnhäuser mit je fünf bis acht Miet- und Eigentumswohnungen und einem gemeinsamen Parkplatz entstehen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind zwei Doppelhäuser und zwei Häuser mit vier und sechs Einheiten vorgesehen.

Jenseits des querenden Fuß- und Radwegs sind südlich der Birkenallee sieben zweigeschossige Häuser mit je vier Einheiten sowie ein Wohngebäude mit Gewerbenutzung im Erdgeschoss und Ferien- oder Mietwohnungen geplant. Der Baum- und Gehölzstreifen im Süden bleibt erhalten. Nördlich der Birkenallee entsteht ein zum Teil öffentlicher Parkplatz.

Die Gebäude erhalten im Wesentlichen Flachdächer, um eine Begrünung oder Nutzung von Photovoltaik zu ermöglichen. Die Fassaden bestehen aus Klinker-, Putz- und Holzflächen. Die Gebäude werden energieeffizient ausgeführt und die Wohnräume wenn möglich nach Süden ausgerichtet.

Mindestens zehn Prozent der Grundstücksflächen müssen mit naturraumtypischen Gehölzen bepflanzt werden, je 250 Quadratmeter ist ein Laubbaum erforderlich. Mit Ausnahme der Erschließungsflächen, Terrassen und Nebenanlagen müssen die Grundstücke gärtnerisch angelegt werden. Schottergärten und Gabionen sind verboten. Auch auf den Parkplätzen müssen hochstämmige Laubbäume gepflanzt werden – mindestens einer je acht Stellplätzen.

Für die Birkenallee sieht der Bebauungsplanentwurf hochstämmige Laubbäume in einem Abstand von maximal 30 Metern vor – östlich des Fuß- und Radwegs einseitig, im westlichen Abschnitt beidseitig. Eine Auswahl an zulässigen Bäumen und Sträuchern ist im Bebauungsplan aufgeführt.

Der Hotelkomplex

Der Hotelbereich um „Stratmanns Haus am See“ wird neu geordnet und erweitert. Gegenüber des jetzigen Parkplatzes soll ein dreigeschossiger Neubau mit Hotelzimmern oder Ferienwohnungen im Erdgeschoss und Eigentums- oder Mietwohnungen in den Obergeschossen entstehen. Das Gebäude soll laut Planung „gegebenenfalls eine Solarfassade sowie eine extensive oder intensive Dachbegrünung“ erhalten. Das Gebäude direkt gegenüber des Hotels soll einer Parkfläche weichen. Das Gebäude, das den Imbiss „Kajüte“ beherbergt, wird um Hotelnutzung im Erdgeschoss und Wohnungen im Obergeschoss erweitert. Auf der Freifläche zwischen Hotel und Dümmer, die bereits gärtnerisch umgestaltet wurde, sollen Außenveranstaltungen und die Errichtung von Verkaufsständen möglich werden.

Die Ratsentscheidung

Der Gemeinderat stimmte bei einer Gegenstimme von Anke Dyx-Winter dafür, mit diesen Festsetzungen in die Öffentlichkeitsbeteiligung zu gehen. Dyx-Winter beklagte, sie habe im Vorfeld mehrere Verbesserungsvorschläge gemacht, die aber nicht in die Planung aufgenommen worden seien. So hätte sie sich konkretere Angaben zur Energieeffizienz der Gebäude und zur Bepflanzung der Birkenallee gewünscht. „Den Birken weine ich nicht nach“, stellte sie klar. Aber sie möchte sichergestellt wissen, dass der Alleecharakter der Straße wieder hergestellt wird. Mit relativ kleinen Bäumen, die bis zu 30 Meter auseinander stehen können, wird das aus ihrer Sicht nichts.

Der Hinweis des Gemeindedirektors, dass solche Details vor dem abschließenden Ratsbeschluss in einem Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Investoren geregelt werden, der aber noch nicht vorliegt, genügt ihr nicht. Sie hätte gerne schon jetzt Klarheit. Ratsherr Jens Dannhus sprang Mentrup zur Seite: „Wir haben schon ganz schön Einfluss genommen. Die Gebäude waren am Anfang höher und sahen auch anders aus.“

Im nächsten Schritt werden die gesamten Planungsunterlagen einen Monat lang öffentlich ausgelegt. Alle Einwohner haben dann die Möglichkeit, Bedenken zu äußern. Die Planungsunterlagen sind auch auf der Homepage der Samtgemeinde Lemförde zu finden.

Nichts Neues im Baugebiet Dorflohne III Während es an der Birkenallee vorangeht, ist bei den Planungen für das Baugebiet Dorflohne III Geduld gefragt. Die NLG sei in der Vorbereitung der Unterlagen noch nicht so weit, erklärte Gemeindedirektor Lars Mentrup. Es seien umfangreiche Absprachen mit den Behörden erforderlich. Unter anderem ist der Überschwemmungsschutz dort ein wichtiges Thema, und der Schallgutachten muss aktualisiert werden.

Das Baugebiet erstreckt sich entlang der Alten Dorfstraße im Norden, der verlängerten Linie Starenweg / Schwalbenstraße im Süden und der B 51 im Osten und im Westen angrenzend an die bisherige Bebauung. Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) ist im Besitz des Landes Niedersachsen, der Landkreise, Städte und Gemeinden und entwickelt das Baugebiet gemeinsam mit der Gemeinde Lembruch. Dort sollen knapp 50 Bauplätze entstehen.