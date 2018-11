Jannik Schumacher gibt zähem Adler den Rest

Brockum - Aufgrund der hohen Termindichte im Sommer, die aus der Ausrichtung des Kreiskönigstreffens resultierte, mussten das Adlerschießen und die Vereinsmeisterschaft des Schützenvereins Brockum bis zum Herbst warten. Am Samstag kamen fast 40 Schützen in der Schützenhalle zusammen, um bei bester Stimmung um die Trophäen zu wetteifern, wie der Verein mitteilt.

Die Schießwarte Michael Meyer, Michael Thrien, Andre Kubutat und Malte Frerking begleiteten Vereinsmeisterschaft, Adlerschießen, Kaiserpokalschießen und Pyramidenschießen und kürten anschließend auch die Sieger.

Die Vereinsmeisterschaft war in diesem Jahr auf einen einzigen Durchgang reduziert worden. In der Damen-Altersklasse gewann Silvia Sudmann vor Anke Schütz. Bei den Damen der Schützenklasse siegte Nadine Borchert vor Claudia Reuter und Sarah Schwenker. In der Schützen-Altersklasse setzte sich Rainer Wehrmann gegen Wilfried Jacob und Tambourmajor Günter Lübker durch. Jungschützenkönigin Lena Reuter hatte in der Jungschützenklasse die Nase vorn. Auf Platz zwei und drei folgten Benjamin Thrien und Lea Sudmann. In der Schützen-Klasse wurde Michael Meyer Erster und zugleich Bester aller Klassen. Henning Lampe kam auf Platz zwei und Andre Kubutat auf Platz drei. Den Kaiserpokal konnte Rainer Wehrmann mit nach Hause nehmen.

Der Adler erwies sich in diesem Jahr als ausgesprochen zäh. Nachdem er früh ein paar Einzelteile verloren habe, habe er insgesamt 336 Schuss ausgehalten, berichtet der Verein. Als Jannik Schumacher ihn letztendlich erlegte, hatte er noch beide Schwingen. Zuvor hatte Schützenkönig Christian Mohrmann die Krone abgeschossen, Andre Kubutat den Reichsapfel und Claudia Reuter das Zepter. Den Ring erhielt Lena Reuter und das Haupt Ulli Schmidt. Die linke Kralle ging an Sarah Schwenker und die rechte Kralle an Stefan Cordes. Die Trophäe für den Stoß konnte sich Michael Meyer anstecken.

Beim Pyramidenschießen treten jeweils zwei Wettbewerber mit dem Luftgewehr gegeneinander an. Der Gewinner kommt eine Runde weiter, bis am Ende ein Schütze übrig bleibt. Das war am Samstag Lea Sudmann. Zweite wurde Sarah Schwenker, das Duell um Platz drei gewann Nadine Borchert.