„Jägerhof“ schließt nach fast 150 Jahren

Lemförde - Von Melanie Russ. Fast 150 Jahre lang war der „Jägerhof“ eines der prägenden Gebäude des Lemförder Ortskerns. Diese Ära endet am 30. Juni, wenn die Eigentümer Doris und Ewald Volkmer das Gasthaus, das sie 52 Jahre lang führten, schließen. „Es wird Zeit“, sagt Doris Volkmer, schließlich seien sie und ihr Mann inzwischen 76 Jahre alt.

Beide waren gerade 24 Jahre, als sie 1967 den „Jägerhof“ übernahmen – zunächst zehn Jahre als Pächter, bevor sie das Gasthaus 1977 von Renate Hollmeyer kauften. Am 16. Juni 1967 wurde geöffnet. Anfangs habe sie sich alleine um die Geschäfte gekümmert, erinnert sich Doris Volkmer, denn ihr Mann musste seine Wehrpflicht ableisten. Ein halbes Jahr lang sei er täglich nach Loccum gependelt. Unterstützung habe sie von ihrer Mutter erhalten, die bis 1990 im Gasthaus geholfen habe. Ewald Volkmer stieg nach seiner Bundeswehrzeit ins Geschäft ein.

„In den ersten Jahren standen schon um 10 Uhr die ersten Gäste vor der Tür“, erinnert sich das Paar, das früher in Rahden lebte. „Sonntagmorgens beim Frühschoppen war hier schwer was los.“ Damals habe sie mit ihren Stammgästen viele „Dönkes“ erlebt, berichtet Doris Volkmer. Diese Zeiten seien aber schon lange vorbei. Eine gewisse Bekanntheit erlangte der „Jägerhof“ in der Anfangszeit mit dem Musikverlag „Bel Canto“ von Heinrich Hollmeyer alias Robert Graber. Mit dem Medium-Terzett entstand dort unter anderem der Hit „Wasser ist zum Waschen da“.

Die meisten Gäste, die im Laufe der Jahre aus der Dümmerregion oder dem benachbarten Nordrhein-Westfalen kamen, wollten die gute Küche von Doris Volkmer genießen. „Ich koche noch wie bei Muttern“, betont sie. Suppen, Rotkohl, Soßen – alles mache sie selbst, nichts komme aus der Konserve. Besonders berühmt sei ihre Schaschlik-Soße. Viele Gäste hätten sie schon gebeten, ihnen einen Vorrat einzukochen, berichtet sie mit einem Schmunzeln. Das alteingesessene Rezept habe sie von ihrem Vorgänger übernommen. „Das Geheimnis ist eine Zutat, die man hier nicht kaufen kann“, ergänzt Ewald Volkmer. Mehr verraten beide aber nicht. Neben der Bewirtung der eigenen Gäste versorgte der „Jägerhof“ 19 Jahre lang mehrmals wöchentlich das Rondo-Seminarhaus in Lembruch mit Mittagessen.

Mit der Schließung des Gasthauses müssen sich auch einige Vereine eine neue „Heimat“ suchen. Der Ortsverein Lemförde des Sozialverbands gehörte zu den treuesten Gästen. Seit 1994 trafen sich die Mitglieder dort an jedem ersten Montag im Monat bei Kaffee und Kuchen zum Bingo-Spiel, das die damalige Vorsitzende Waltraut Boh eingeführt hatte. Ihr letztes Treffen im „Jägerhof“ Anfang der Woche nutzten sie, um dem Ehepaar für seine Gastfreundschaft zu danken und ihm alles Gute zu wünschen.

Die Geschichte des „Jägerhofs“ reicht zurück bis ins Jahr 1870. Der Chronik des Fleckens Lemförde von Gemeindearchivar Ludger von Husen und Horst Meyer ist zu entnehmen, dass damals bereits Gastwirtschaft betrieben wurde. Am 15. März 1921 wurde demnach dem Gastwirt Heinrich Gräber die Schankerlaubnis erteilt. 1927 baute er den früher im ersten Stock gelegenen Saal zu Fremdenzimmern aus, 1936 folgte ein Saalneubau mit Kegelbahn und Schießstand.

Marie Gräber verpachtete den „Jägerhof“ 1950 an den aus Bremen zugezogenen Willi Hasché. Dessen Berechtigung zum Betrieb eines Bierrestaurants ging laut Chronik 1952 an Ewald Richter über. 1957 übernahm Renate Hollmeyer den elterlichen Betrieb und richtete zwei Jahre später das Filmtheater „Jägerhof Lichtspiele“ mit 200 Sitzplätzen ein. 1967 wurde der Lichtspielbetrieb wieder eingestellt und das Gasthaus an das Ehepaar Volkmer verpachtet, mit dem die Geschichte des „Jägerhofs“ 52 Jahre später endet.

Was genau aus dem traditionsreichen Gasthaus wird, ist noch offen. Gekauft hat es die Comforthaus Witte GmbH mit Sitz in Lembruch, der bereits die benachbarten Grundstücke gehören. „Die Planungen stehen noch ganz am Anfang“, erklärt Geschäftsführer Hans-Joachim Witte auf Nachfrage.

Doris und Ewald Volkmer wissen dagegen, wie es für sie weitergeht. Sie werden ihren Ruhestand in einem Bungalow in Berglage in der Nähe ihrer Familie genießen.