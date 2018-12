Rat votiert für Verkehrsspiegel im Einmündungsbereich Obere Bergstraße/Bardeleben

„Ist nicht die finale Lösung“

+ © Benker Im Einmündungsbereich Obere Bergstraße/Bardeleben in Lemförde soll ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden. © Benker

Lemförde - Im Einmündungsbereich Obere Bergstraße/Bardeleben in Lemförde soll ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden. Der Rat des Fleckens Lemförde nahm einen entsprechenden Antrag der Wählergemeinschaft für Lemförde (WfL), der von Imke Tuma-Koch gestellt wurde, einstimmig an. Die Verwaltung soll zudem prüfen, ob Blumenkübel in dem Bereich für Abhilfe der nach Meinung einiger Anlieger herrschenden Probleme sorgen.