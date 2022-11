Irmtraud Schlingmann schreibt über Aufbruch, Flucht und ihr Leben in Lemförde

Von: Simone Brauns-Bömermann

Im Turm des Wohnparks Lemförde las Irmtraud Schlingmann aus ihren Erstlingswerk. © Brauns-Bömermann

Erstlingswerk mit 87 Jahren: Irmtraud Schlingmann liest im Wohnpark in Lemförde aus ihrem Buch „Die Rumtreiberin“. Darin schildert sie ihre persönliche Lebensreise vom Zweiten Weltkrieg mit Flucht in den Westen bis zu ihrem Leben in Lemförde.

Lemförde – Sie sieht nicht aus wie eine „Rumtreiberin“, so wie man das Wort heute interpretiert. Irmtraud Schlingmann sitzt mit ihren 87 Jahren gepflegt und mit schicken Ohrringen im Turm des Wohnparks in Lemförde und trinkt erstmal gemeinsam mit ihren Gästen vor der Lesung ihres Erstlingswerkes „Die Rumtreiberin“ einen Kaffee. Dann sortiert sich die rüstige Seniorin und freut sich aufs Lesen und zwischen den Zeilen erläutern.

Gekommen ist zu der Buchvorstellung die Lebenspartnerin ihres Verlegers Alfred Büngen, Inge Witzlau, zur mentalen Unterstützung. „Wir haben uns sehr gefreut, dass Frau Schlingmann in unserem kleinen Verlag verlegt hat.“ Schlingmann hat bereits mehr als 120 Exemplare „unter die Leute gebracht“.

„Ich lese heute Auszüge und springe zeitlich“, erklärt sie. Das Buch schildert ihre persönliche Lebensreise den Krieg hindurch, die Aufbruchsjahre nach ihrer Flucht in den Westen und wie sich das Leben des jungen Mädchens aus der Niederlausitz bis nach Lemförde, wo sie seit mehr als 65 Jahren glücklich mit ihrem Ehemann Karl lebt, entwickelt.

Das Buch beginnt in der frühen Kindheit in Guben, die Autorin erzählt einfach und authentisch Details, auch betrübliche: „Ich kann mich noch erinnern, dass unser kleiner Bruder in einem weißen Sarg aus unserer Wohnung getragen wurde“, liest sie in Lemförde, die Erinnerung sei so präsent, wie damals. Eine andere Erinnerung an die behütete Kindheit mit der Schwester ist: „Wir Kinder hätten so gern eine Katze gehabt, aber das ging nicht wegen Papas Vögeln.“ Also bekamen sie zwei weiße Mäuse. „So war das damals ohne Handy“, da nicken die Gäste, das kennen sie.

Der Krieg rüttelte an der heilen Kindheit heftig: „Was macht ihr hier noch? In zwei Stunden ist hier alles Schutt und Asche, die Russen kommen“, das fragten sie SS-Männer, erinnert sich Schlingmann. Sie ergänzt: „Die Russen haben sich nicht abhalten lassen, drängten vor, wie heute.“ Das nächste Kapitel handelt von den Untaten des Krieges: Der Vater ist im Krieg geblieben, die Familie rund um die „Mutti“ wirft das Kriegsgewirr zwischen Flucht und Rückkehr in die Heimat wie ein Spielball hin und her. An Bäumen baumeln Menschen, verbrannte Fahrzeuge mit verkohlten Menschen sehen die Kinder: „Die Köpfe der verbrannten Menschen sahen aus wie ein zusammengeschrumpftes Wollknäul“, schreibt Schlingmann. Der Atem der Zuhörer stockt. Zurück im Heimatort geht Irmgard mit den anderen zum Schützengraben zu schippen: „Ich war auch mal mit, ich musste mir die Augen zudrücken, um nicht zu erkennen, was dort alles mit eingekuhlt wurde.“

„Es war eine hektische Zeit damals und wir waren Flüchtlinge. Die Flüchtlinge von heute haben gewiss Traumata, aber sie kommen in den Überfluss, in dem wir so viele Jahre schon leben.“ Kritisch bemerkt sie: „Die jungen Leute von heute meinen, es muss noch besser werden. Bedenken aber nicht, es geht auch mal rückwärts.“

„Wir fuhren Karussell auf einer Flak und einmal kam ich mit einer Eierhandgranate nach Haus, ich meinte, es sei ein Ball.“

Erneut beschreibt sie Flucht. Die Polen verfügen in rauem Ton: „Alle raus aus den Häusern“ und wieder geht es über die Neiße gen Westen. Irmtraud wollte Schreinerin werden, türmt mit ihrer Freundin aus der Ostzone in den Westen. „Wir wollten in die britische Zone, das stand fest.“ Wie im Actionfilm geht die Flucht per Bahn mit Sprung aus dem fahrenden Zug, was sonst nur Stuntmen oder James Bond wagen. Ihre authentische Erzählweise bewegte Verleger Büngen, die Biografie zu bringen, weil das Aufgeschriebene weit mehr als nur eine individuelle Lebensgeschichte ist. „Es ist die Beschreibung von Flucht aus der ehemaligen DDR, der Wiedereinreise und erneuter Flucht zurück in den Westen.“

Schlingmann berichtet über die wichtigen Stationen in ihrem Leben und herauskam eine Biografie, die parallel ein Stück Geschichte der beiden deutschen Staaten beschreibt. Der Titel „Die Rumtreiberin“ rührt daher, weil Schlingmann den Mut zur Flucht in den Westen als Jugendliche hatte und schon als Minderjährige schlimme Dinge gesehen hat. Sie erlebte Krieg, Vertreibung und diverse Fluchtarten. Ihre Reise geht über Münster, Dielingen, Trier und Lemförde und nicht immer geradeaus. Ihre Schreibweise hat nichts an Esprit eingebüßt: „Wir sprangen mit dem Kommando „Springt!“ vom rollenden Zug, das Gepäck war schon rausgeworfen, dann kullerten wir die Böschung runter… Und da waren dann ganz viele von uns.

Das Buch ist im Buchhandel und direkt beim Verlag erhältlich. Irmtraud Schlingmann, Die Rumtreiberin - Einblicke in ein Leben, Geest-Verlag 2022, 10 Euro, ISBN 978-3-86685-910-4.