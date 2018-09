Multikulturelles Kinder- und Jugendevent von der Sonne verwöhnt

Internationales Buffet lädt zum Probieren ein

+ © Benker Jugendpflegerin Martina Feldmann (Mitte) stellte die Mädchen vor, die sich mit Show-Acts an dem Programm des multikulturellen Kinder- und Jugendevents am Donnerstag auf dem Skaterplatz in Lemförde beteiligten. © Benker

Lemförde - Munteres, buntes Treiben beherrschte am Donnerstagnachmittag die Szenerie auf dem Skaterplatz an der Stettiner Straße in Lemförde. Der Jugendtreff 4You, der TuS Lemförde, die evangelische Jugend, DJ Dominik, das DRK und viele mehr hatten zum multikulturellen Kinder- und Jugendevent am Weltkindertag eingeladen.