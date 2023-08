„Der Dümmer brennt“: Rückblick mit Zufriedenheit, doch in den Ausblick mischen sich Zweifel

Von: Carsten Sander

Feuerwerk über dem Dümmer – wird es dieses Bild auch in 2024 und 2025 geben? © Brauns-Bömermann

Der Dümmer hat „gebrannt“, und grundsätzlich gibt es nach dem Wochenende mit Feuerwerk über dem See gute Gründe zur Zufriedenheit. Doch in diese mischen sich auch Zweifel, ob es so in Zukunft weitergehen kann. Denn Kosten und Aufwand für das Event werden immer größer.

Hüde/Lembruch – Es besteht Grund zur Zufriedenheit. Eigentlich. Doch so richtig glücklich wirkt Stefan Heseker nicht nach einem Wochenende, das zwar weitgehend nach Plan gelaufen war, das aber dennoch Fragen offen ließ. Denn obwohl die 58. Auflage des Events „Der Dümmer brennt“ 15 000 Besucher anlockte und diese auch positive Feedbacks für Feuerwerk und Rahmenprogramm hinterließen, schleichen sich in die Bilanz des Cheforganisators Seufzer ein. Müsste er nur den Samstagabend bewerten, wäre das sicherlich anders. Doch weil die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung immer aufwendiger und teurer werde, gleichzeitig aber immer weniger Freiwillige für immer mehr Aufgaben zur Verfügung stünden, sei es „komplett offen“, ob Hüde in zwei Jahren wieder einen „Dümmerbrand“ wie am Wochenende auf die Beine stellen wird, so Heseker: „Dahinter steht ein ganz großes Fragezeichen.“

Damit sind es schon Zwei, die an der Veranstaltung in ihrer traditionellen Form – „Der Dümmer brennt“ fand zum 58. Mal statt – zweifeln. Denn auch Lembruch, das das Feuerwerk grundsätzlich im jährlichen Wechsel mit Hüde ausrichtet, hat schon nach der Corona-Zwangspause Alternativen durchdacht und 2022 noch wegen planerischer Unsicherheiten die Finger von einer Austragung gelassen. Nun hat das vergangene Wochenende zwar gezeigt, dass das Konzept grundsätzlich funktioniert und für Besucher attraktiv ist, dennoch ist die wirtschaftliche Bilanz noch nicht erstellt. Was hat es gebracht? Sind die Kosten gedeckt? „Das gucken wir uns genau an“, sagt Margarete Schlick als Mitglied der von drei Gesellschaftern gebildeten „Arbeitsgemeinschaft Dümmerbrand GbR“. Diese trifft sich in etwa vier Wochen, um zu beraten: Hat der „Dümmerbrand“ eine Zukunft? Wird es 2024 ein Feuerwerk geben? Wenn ja, in welcher Form? Möglicherweise sogar zerlegt in viele kleinere Veranstaltungen und ohne Feuerwerk? „Nein“, wirft Schlick an diesem Punkt ein, „wenn, dann mit Feuerwerk. Das ist doch das A und O bei dem Ganzen. Ohne geht es gar nicht.“

Logisch, die Raketen und bunten Lichter schaffen die einmalige Atmosphäre am See und locken die Menschen an. Das Drumherum bietet den Gastronomen die Chance, Geld zu verdienen. Doch die Infrastruktur zu schaffen, das ist das, was laut Stefan Heseker eine größer werdende Herausforderung bedeutet. Er klagt: „Es kommen neue Regularien und Aufgaben hinzu. Es wird immer schwerer, diese Veranstaltung durchzuziehen, weil es immer schwerer wird, Helfer zu finden. Ohne die Vereine und die Feuerwehr kriegst du es gar nicht hin.“

Nun ist es nicht so, dass Vereine und Feuerwehr nicht mehr mitziehen wollen. Dennoch sei die Stimmungslage im Team der freiwilligen Unterstützer durchaus divers, hat Heseker festgestellt: „Noch haben wir nicht darüber gesprochen. Aber ob es in zwei Jahren so weitergeht, ist völlig ergebnisoffen.“ Zusatz: „Obwohl es am Samstag wirklich sehr schön war.“

In Hüde lief das Hauptprogramm, in Lembruch wurde das Feuerwerk selbstverständlich aber auch genutzt. Margarete Schlick berichtet von vielen Partys („Es war überall etwas los“) und davon, dass die Zimmer im Ort ausgebucht waren. Das könnten gute Argumente dafür sein, an der Tradition des „Dümmerbrands“ festzuhalten. Aber wie gesagt: Erst der Blick auf die Finanzen, dann die Beratung, dann das Ergebnis.

Das Budget für ein Wochenende „Der Dümmer brennt“ liegt bei einem Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich, heißt es. Also bei 50 000 bis 60 000 Euro. Mehr als ein Drittel davon verschlingt allein das Feuerwerk. Dass das Geld wieder reinkommen muss (über Park- und Standgebühren, über Sponsoren und Zuschüsse der öffentlichen Hand) ist klar. „Wir müssen ja keinen Gewinn machen, aber ein Minus soll es auch nicht sein“, so Margarete Schlick.

In Lembruch wird erst im Herbst oder Winter darüber entschieden, ob auch 2024 wieder „der Dümmer brennt“.