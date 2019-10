Teams des Reitvereins Lembruch sichern sich Gold und Silber beim Voltigier-Vierkampf

„Den imaginären Graben überspringen“

+ © Wiese-Bley Die Teams eins und zwei des Reitvereins Lembruch landeten beim Vierkampf auf den vorderen beiden Plätzen. © Wiese-Bley

Hüde – Voltigieren, Dressur, Schwimmen und Laufen – eine ungewöhnliche Kombination, die im vergangenen Jahr beim Turnier der Voltigier-Abteilung des Reitvereins Lembruch Premiere feierte und auch in diesem Jahr wieder auf der Wettkampfliste stand. „Wir wollten gerne den imaginären Graben zwischen Reitern und Voltigierern überspringen“, erläuterte Vereinsvorsitzende Gudrun Wiese-Bley beim Voltigierturnier am Wochenende in Hüde-Evershorst.