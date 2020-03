„Ich finde es unverantwortlich“

Tätowiererin Anna Deters darf weiterarbeiten – möchte aber gar nicht

+ Abstand ist keine Option: Tätowiererin Anna Deters möchte ihren Beruf derzeit nicht ausüben, doch untersagt ist es ihr nicht. Foto: Deters

Lemförde - Von Melanie Russ. Anna Deters weiß nicht weiter. Kann sie mit staatlicher Unterstützung rechnen, wenn sie nicht mehr arbeitet, oder nicht? Die Antworten, die sie auf diese Frage erhalten hat, sind widersprüchlich. Die Steinfelderin ist selbstständige Tätowiererin und bietet ihre Kunst in einem Tattoo-Studio in Lemförde an. Dass sie das ganz offiziell auch weiterhin tun darf, kann sie nicht nachvollziehen. Aber einfach aufhören? „Dann steht uns keinerlei Ausgleichszahlung zu, weil keine offizielle Schließung angeordnet wurde“, sagt Deters.