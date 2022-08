Hühner machen glücklich

Von: Anja Schubert

Streicheln, Füttern, Eier suchen, dazu noch ein wenig aus früheren Erfahrungen fachsimpeln: Das Hühnertrio bietet einige Möglichkeiten zum Zeitvertreib. © Schubert

Die Tagespflege Schäperhaus in Lemförde hat seit kurzem drei tierische Dauerbewohner. Sie heißen Lieselotte, Kriemhilde, Agathe - und sie machen glücklich!

Lemförde – Frische Melone mit Petersilie ist eine ihrer Leibspeisen, aber hin und wieder ein altes Brötchen ist auch okay. Lieselotte, Kriemhilde und Agathe sind derzeit die neuen Stars in der Tagespflege Schäperhaus des Mutterhauses Altvandsburg in Lemförde. Seit sechs Wochen bereichern die drei Legehühner den Alltag in der Tagespflege. Nicht nur die Pflegekräfte hat das muntere gefiederte Trio in seinen Bann gezogen. Auch die Tagesgäste haben die Tiere schon fest in ihr Herz geschlossen.

Verantwortlich für den Einzug der drei neuen Dauergäste ist Pflegedienstleitung Heike Langeloh. „Ich habe öfter etwas verrückte Ideen“, gibt sie lachend zu. Der Gedanke, dass eigentlich ein paar Hühner in die Tagespflege Einzug halten könnten, ließ sie schon länger nicht mehr los. Aber pandemiebedingt lag eine Realisierung des Vorhabens erst einmal auf Eis.

Doch mit den Lockerungen nahm die Hühner-Idee weiter Gestalt an. „Mittlerweile war es Herzenswunsch des ganzen Teams, mit Tieren zusätzlich das Wohlbefinden unserer Gäste zu erhöhen“, sagt Langeloh, die seit langem um den therapeutischen und kommunikativen Wert von Tieren in der Pflege weiß. „Hühner sind dafür vom Pflegeaufwand sehr geeignet. Zudem sind viele von unseren Gästen mit Hühnern aufgewachsen oder haben bereits anderweitig Erfahrungen mit ihnen gemacht.“

Von der eigens aufgestellten „Hühnerbank“ aus können die Tagesgäste die Tiere nach Lust und Laune beobachten. © Schubert

„Tiere sind Türöffner in der Kommunikation“, sagt Heike Langeloh weiter. „Das ist nicht nur für unsere Arbeit mit Demenzkranken sehr bedeutsam.“ Auch zu neuen Tagesgästen könne man so manchmal schneller einen positiven Kontakt herstellen. „Menschen werden durch Tiere sensibler für ihr gegenüber. Unsere Gäste können die Tiere füttern, streicheln, Eier suchen oder sie einfach nur beobachten“, sagt die Pflegedienstleiterin.

Während der Pandemie hatte sie in einer Hühnergruppe bei Facebook einen tollen Stall gesehen. „Da war es um mich geschehen und die Sache komplett“, freut sich die Impulsgeberin. Möglich wurde die Realisierung des Projektes durch die finanzielle Unterstützung der örtlichen Zahnarztpraxis Hopmann.

Schnell wurde ein Areal im Garten neben der Terrasse abgesteckt, das favorisierte Hühnerhaus mit elektrischer Hühnerklappe nebst Futterstelle mittels vieler helfender Hände aufgebaut, ein paar Büsche gepflanzt, ein Sonnensegel gespannt und ein Sandkasten für Sandbäder aufgestellt. „Das lieben Hühner“, weiß Heike Langeloh.

Ganz schön turbulent sei es gewesen, als Lieselotte, Kriemhilde und Agathe eingezogen wären. „Da sind wir einiges mal hinter den Tieren hergelaufen, wenn sie sich aus ihrem Gehege befreit hatten.“ Doch das ist jetzt Schnee von gestern. Auch im Geflügelzuchtverein Bohmte/Hunteburg sei man mittlerweile Mitglied. „Die Tiere müssen ja auch geimpft werden.“

Immer zutraulicher wird das gut einjährige Trio. „Die Tiere nehmen Futter aus der Hand, lassen sich bereits streicheln. Einige Gäste betreten auch gern das Hühnergehege, sammeln die Eier auf. „Diese verarbeiten wir dann als Frühstücksei, zu Rührei oder Kuchen“, betont Langeloh, dass den ganzen Tag über in der Tagespflege Bewegung in verschiedensten Bereichen herrscht. „Denn Mobilität ist im Alter äußerst wichtig.“

Pflegedienstleiterin Heike Langeloh (l.) hatte bereits vor der Corona-Pandemie die Idee, Legehühner in die Tagespflege einziehen zu lassen. Anneliese Räker und Friedrich Kümme (Mitte) haben lange Jahre mit Hühnern gelebt. Die Eiersuche macht jedes Mal auf’s Neue besonderen Spaß, während sich das gefiederte Trio (r.) in seinem Auslauf vergnügt. © Schubert

„Wie die Hühner auf der Stange“ sagen einige Tagesgäste scherzhaft über sich selbst, würden sie auf der eigens errichteten „Hühnerbank“ sitzen, die Tiere verzückt in ihrem Gehege beobachten. „Einige Tagesgäste, die keinen Mittagsschlaf halten, sitzen auch in der Ruhezeit im Sessel vor dem Gehege und entspannen“, sagt Heike Langeloh.

„Ich freue mich jeden Morgen schon auf die Hühner, bevor ich überhaupt hier bin“, sagt Waltraud Goetz, eine Besucherin der Tagespflege. „Wir haben früher zu Hause selbst Hühner gehabt. Da werden Erinnerungen lebendig.“ Das geht einigen Tagesgästen so, wie im Gespräch zu erfahren ist. „Wenn ich die Gesichter unserer Tagesgäste sehe und ihre Äußerungen höre, da blutet mir vor Rührung das Herz“, sagt Heike Langeloh gerührt, darin bestärkt, dass diese Entscheidung richtig war. „Hühner sind tolle Wesen. Sie sind den ganzen Tag beschäftigt und zeigen mit unermüdlichem Engagement wie schön das Leben ist. Ich hätte nie gedacht, dass man Hühner so lieb gewinnen und so schnell an ihnen hängen kann“

Die Gäste könnten jederzeit verfolgen, wie Hühner untereinander agieren, schnattern und gackern. „Alle Tiere dürfen selbstverständlich bei uns irgendwann ihren Ruhestand erleben, auch wenn sie keine Eier mehr legen. Sie sollen ihren Aufenthalt hier genießen wie unsere Besucher der Tagespflege.“