Hüdes Adventsmarkt fehlt lediglich der Schnee 

Hüde - Jeder der etwas älteren Generation kennt die Märchenfiguren im Märchenwald, die hinter Bäumen, Hügeln, Zäunen hervorschauen. Rumpelstilzchen, der ums Feuer tanzt, Hänsel und Gretel, die sich im Wald verirren und Schneewittchen mit Haar wie Ebenholz und roten Wangen.

Wer Lust auf ein Déjà-vu hatte, war am Samstag und Sonntag auf Hüdes Adventsmarkt genau richtig. Nur der Schnee fehlte: Rundum gelungen war die Neuauflage des 19. Adventsmarktes als „Hüder Weihnachtsmärchen 2018“. Am ersten Adventswochenende öffnete das Dorfhaus seine Türen für zwei Tage vorweihnachtliche Kurzweil und Kommunikation. Der Dorfplatz erstrahlte als Rund mit neun Holzhütten, Kinderkarussell und lebendiger Krippe mit Moorschnucken vom Schäferhof und zahlreichen regionalen Produkten. Der Nikolaus hatte sich Samstag und Sonntag im Kalender vermerkt, um die neuesten Gedichte zu hören, und um Knuspertüten an die Kinder zu verteilen. Und er fragte wirklich genau nach: „Na, ich habe gehört, in der Schule läuft es nicht so gut?“. Ein Nicken, aber die Tüte gab es trotzdem. Die Rute hatte der rote Gesell an der Glocke befestigt, die klingelte zart, wenn er mit dem Drohast wedelte. Manche Kinder trauten sich sogar zu ihm auf den Schoss, andere forderten das Gedichtaufsagen vehement ein: „Herr Nikolaus, ich habe ein Gedicht vorbereitet“, war zu hören aus der ersten Gruppe am Samstag.

Am Sonntag führte der Nikolaus den Tross der Kinder mit ihren Laternen vom Dorfplatz über den Deich, zurück zum Dorfhaus. Der Spielmannszug des Schützenvereins Hüde-Sandbrink-Burlage stellte die Nachhut und die Feuerwehrleute sicherten vorne und hinten. „Die Kinder dürfen bei dem längeren Marsch echte Fackeln unter Aufsicht tragen“, so Ortsbrandmeister Richard Koggenhop.

Den kleinen Adventsmarkt pflegt der Ort seit dem Jahr 2000, von Mitgliedern des Hüder Dorfvereins organisiert mit Unterstützung der Vereine vor Ort. In diesem Jahr war einiges neu: Es war nicht nur ein Facelifting mit neuem Namen, sondern eine wirkliche Neuauflage mit Altbewährtem wie Baum, Buden, Kaffeetafel und Nikolausbesuch, sondern es war ein Treffpunkt im Dorfkern für Einheimische und Gäste entstanden. Mit klarem Fokus auf die Kinder. Das Kinderkarussell als Dreh- und Angelpunkt, Märchenstunde und Streichelgehege mit Schafen aus der Schäferei Micheal Seel aus Stemshorn. Ochs und Esel fehlten zwar noch zum echten Krippenfeeling, „aber die Planungen für 2019 laufen bereits wieder“, so die federführenden Uwe Pomplun und Meik Tabatt aus dem Organisationsteam zum Adventsmarkt.

Viele Stunden und Tage hatte das Team gewerkelt, geschmückt und den Platz zum Strahlen gebracht. Ob bei Kaffee und Kuchen, Schnuckengulasch oder der legendären Hüder Adventssuppe von Margret Richmann, heißen Getränken oder Lahmacum von Neda und Sicha Gören, jeder fand etwas für den Geschmack. Der Gottesdienst mit Nico Lühmann war im Dorfhaus gut besucht, die 24 Schilder des lebendigen Adventskalenders fanden ihre Adressaten. Innovatives und Traditionelles suchten Nachbarschaft: T-Shirts und Kapuzenshirts des Labels „Hüder Sand“ oder die Schnapskreation „Blaualge“ fanden sich neben Schnitzartikeln für die Weihnachtszeit. Und das Konzept sah keine professionellen Anbieter vor, sondern ausschließlich Menschen aus dem Ort, die Produkte präsentieren wollten. „An beiden Tagen kamen die Menschen ins Gespräch“, das erste Fazit der neuen Arbeitsgruppe aus dem Hüder Dorfverein.

