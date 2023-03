Hüde schafft Fakten: Kein Trinkbrunnen, aber Bäume und Bänke

Von: Carsten Sander

Der Haushalt der Gemeinde Hüde wechselt vom satten Plus in kleines Minus. Der Rat lehnt zudem ein Bürgerbegehren ab.

Hüde – Nein, mit dem Ergebnis des Vorjahres kann der Haushalt 2023 der Gemeinde Hüde bei weitem nicht mithalten. Der Unterschied zwischen dem einen (vorläufigen) Ergebnis und dem anderen (voraussichtlichen) Abschluss beträgt sogar mehr als eine Million Euro. Während die Gemeinde am Dümmer 2022 noch ein überaus positives Jahresergebnis von 900 000 Euro erwirtschaftete, rutscht sie im Ergebnishaushalt 2023 sogar ins Minus. Das ist mit 124 000 Euro allerdings überschaubar und kann aus der mit 1 626 500 Euro ausgestattenen Überschussrücklage locker ausgeglichen werden. Schwer ins Gewicht gefallen wäre auch die Anschaffung und Installation eines Trinkbrunnens am Dorfplatz – so, wie ihn sich die Hüder Bürger im Rahmen der Dorferneuerung gewünscht hätten – nicht. Doch: Der Gemeinderat lehnte diesen einen von drei Wünschen ab. Begründung: zu hohe Folgekosten.

Hüde wächst Die Gemeinde Hüde wird immer größer. Die Anzahl der Einwohner des Tourismusortes stieg von 1 219 in 2021 auf 1 240 Ende des vergangenen Jahres. In den vergangenen zehn Jahren ist der Ort sogar um etwa 18 Prozent gewachsen. 1 048 Einwohner waren es 2013, 192 mehr sind es jetzt. Das weist die im Haushaltsplan aufgeführte Bevölkerungsentwicklung aus.

Das Geld wird eben überall knapper – auch in Hüde. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde wird in der Entwicklungsprognose der Haushaltssatzung „lediglich als ausreichend“ bezeichnet. Die finanzielle Handlungsfähigkeit wird wiederum mit „gut“ bewertet. Was in der noch recht komfortablen Situation auf den Konten der Gemeinde begründet liegt. Die Liquidität betrug Anfang des laufenden Jahres 1 058 000 Euro. Sie wird in den kommenden Jahren aber deutlich abschmelzen, prognostiziert Kämmerer Gerd-Dieter Bühning: „Wir müssen dann erheblich investieren – in den Straßenausbau, in die Dorfentwicklung, vermutlich auch in die Flurbereinigung.“ Das Guthaben wird dann weniger werden, „aber es wird im Gegenzug auch etwas geschaffen“, so Bühning.

Im Jahr 2023 werden 37 500 Euro für die Bauleitplanung ausgegeben – das ist wichtig, um weitere Projekte voranbringen zu können. 16 000 Euro wandern in die Restkosten des Dorfentwicklungsplans. An Investitionen sind geplant: 42 000 Euro für den Erwerb von Spielgeräten für die Kinderspielplätze und 40 000 Euro für das Dorfentwicklungsprogramm. Dem stehen der Erlös aus dem Verkauf der bis dato noch nichtveräußerten fünf Baugrundstücke im Gebiet „Hüder Feld/Vor dem Ort“ plus die Erschließungsbeiträge gegenüber. 328 300 Euro ist die Summe, die nach Abzug der eher schmalen Investitionen auf die hohe Kante kommt. Denn ganz sicher wird das Geld in zwei Jahren benötigt. 2025 müssen für den Endausbau der Infrastruktur im Baugebiet 430 000 Euro aufgebracht werden. „Wir müssen also darauf achten, dass wir das Geld vorher nicht für etwas anderes ausgeben“, erklärt Kämmerer Bühning.

Gemeinde Hüde: Rund 400.000 Euro mehr Aufwendungen als ordentliche Erträge

Insgesamt weist der Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 1,45 Millionen Euro auf, die ordentlichen Aufwendungen betragen 1 856 500 Euro. Es bleibt eine negative Differenz, die durch außerordentliche Erträge (Baugebiet) auf besagte 124 000 Euro gedrückt wird.

Den Unterschied zum 900 000-Euro-Überschuss aus dem Vorjahr bilden vor allem die außerordentliche Erträgen, die 2022 knapp dreimal so hoch waren (872 400 statt 282 500 Euro) sowie der zeitversetzte Effekt steigender Transferaufwendungen (aktuell rund 400 000 Euro mehr). Der Rat der weiterhin schuldenfreien Gemeinde Hüde verabschiedete den Haushalt einstimmig.

Abgelehnt wurde dagegen der Bürgerwunsch nach einem Trinkbrunnen am Dorfplatz. Ohne eine Summe zu nennen, scheute der Rat die Folgekosten, die durch Hygienevorschriften und Wartung entstanden wären. Genehmigt wurden dagegen Maßnahmen zur Beschattung des Dorfplatzes (Kosten: 3 764 Euro brutto) sowie eine Baumpflanzaktion am Kiebitzweg/Koppelweg – hier wird zusätzlich noch eine Wellenbank angeschafft. Gesamtsumme: 4 700 Euro. Im Hüder Fladder wird zudem am Omptedakanal eine neue Sitzplatzgarnitur installiert. Eine weitere am Katenweg wird aufgearbeitet. Gesamtkosten: 4 400 Euro. Für diese Ausgaben werden nun im Rahmen der Dorfentwicklung Anträge auf Bezuschussung beim Amt für regionale Landesentwicklung gestellt. csa