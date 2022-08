Hüde: Zusammenarbeit auf Probe mit E-Lastenrad

Von: Carsten Sander

Teilen

Auf geht’s! Ulrike Marxmeier von der Ökologischen Station Naturschutzring Dümmer freut sich mit den FÖJlerinnen Anne Hackmann und Laura Sagemann sowie Kreisrat Jens-Hermann Kleine, Franz Vogel (Landkreis Diepholz) und Frank Apffelstaedt (Naturschutzring) auf den Einsatz des E-Lastenrades. © Sander

Die Ökologische Station in Hüde hat Verstärkung bekommen - allerdings nur auf Probe. Ein E-Lastenrad, zur Verfügung gestellt von der Metropolregion Nordwest, kann in den kommenden Wochen als Alternative zum Auto genutzt werden. Die folgende Station für das E-Lastenrad ist dann die Samtgemeinde Lemförde.

Hüde – Ulrike Marxmeier darf das Gefährt als erste ausprobieren. Und was soll man sagen? An die Länge und den Elektroantrieb muss sich die Mitarbeiterin der Ökologischen Station Naturschutzring Dümmer in Hüde erst noch gewöhnen. Es entfährt ihr schon mal ein „Huch“, wenn die zwei 500-Watt-Akkus zu viel Vortrieb entwickeln. Aber ansonsten sei so ein E-Lastenrad eine feine Sache, sagt sie und macht schon mal klar: „Das wird bei uns bei Arbeitseinsätzen genutzt.“ Beispielweise zum Transport von Gerätschaften.

Vier Wochen lang darf die Ökologische Station das Rad kostenlos ausprobieren. Zur Verfügung stellt es die Metropolregion Nordwest, die das gleichermaßen als praktisch wie umweltfreundlich gepriesene E-Bike durch den Landkreis Diepholz wandern lässt. Bei der AWG in Bassum war es schon im Einsatz, bei der Gemeinde Weyhe sowie der Stadt Syke auch – und nun bei den Naturpflegern in Hüde. Die darauf folgende Station wird die Samtgemeinde Lemförde sein.

Nach mehr als vier Monaten 300 Kilometer auf dem Tacho

Rund 300 Kilometer hat das Rad bislang auf dem Tacho – das ist nicht besonders viel, bedenkt man, dass es schon seit Ende März im Einsatz ist. Die Zahl zeigt, dass möglicherweise noch nicht jeder die Einsatzmöglichkeiten erkannt hat und zu schätzen weiß. „Das Rad hat auch viel gestanden“, bestätigt Franz Vogel, Fachdienstleiter Umweltkonzepte beim Landkreis Diepholz. Umso wichtiger sei es, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Nutzung auszuprobieren, erklärt Kreisrat Jens-Hermann Kleine: „Das soll auch Barrieren abbauen.“

Lemförder Bürger können das E-Lastenrand bald testen

Spätestens wenn die Samtgemeinde Lemförde an der Reihe ist, kann sich auch jeder Bürger das Rad reservieren, um es für einen oder mehrere Tage auszuprobieren. Vogel: „Wir möchten das E-Lastenrad den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises in den jeweiligen Kommunen zur Verfügung stellen, um eigene Verwendungsmöglichkeiten zu erproben.“

Bei der Ökologischen Station in Hüde wird das Rad zwangsläufig aus dem Stadtmodus genommen und auf Geländegängigkeit überprüft. „Ich bin gespannt“, sagt Kleine, „ob es sich auch bei derartigen Einsätzen bewähren kann.“

In drei Wochen wissen alle mehr. Was aber jetzt schon klar ist: So ein Lastenrad mit E-Antrieb ist in der Anschaffung eine kostspielige Angelegenheit. Bei 7 000 Euro liege der Preis, so Vogel.