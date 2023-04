Hotels und Campingplätze am Dümmer zu Ostern nahezu ausgebucht

Von: Jan Könemann

Die Ampel leuchtet rot: Der„Wohnmobilhafen“ am Dümmer von Friedrich (links) und Philipp Eickhoff ist an Ostern komplett ausgebucht. So geht es auch vielen anderen Hotel- und Campingplatzbesitzern der Region. © Könemann

Das lange Osterwochenende steht vor der Tür - und der Andrang auf die Hotels und Campingplätze rund um den Dümmer ist wieder hoch. Die Mediengruppe Kreiszeitung hat mit einigen Anbietern über die Buchungslage an Ostern und den Ausblick auf die kommende Saison gesprochen.

Lembruch – Schulferien, das lange Osterwochenende und eine Wettervorhersage, die zwar mäßige Temperaturen, aber nur wenig Regen und zeitweise Sonne voraussagt. Für viele Menschen sind dies gute Rahmenbedingungen, um über die Feiertage alleine oder mit der Familie in den (Kurz-)Urlaub zu fahren. Der Dümmer ist in dieser Zeit ein beliebtes Reiseziel. Für die Hotels, Campingplätze, Gastronomie und sonstige Tourismus-Anbieter ist Ostern ein erster Gradmesser für die anstehende Saison.

Es wird die erste seit Ausbruch der Corona-Pandemie, in der es keine Einschränkungen für die Tourismusbranche gibt. Der Inland-Tourismus erlebte gerade im vergangenen Jahr einen regelrechten Boom. Der Tagesausflug und der Kurzurlaub zu inländischen Zielen wurde der längeren Auslandsreise – erschwert durch Corona-Auflagen – vorgezogen. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Die Mediengruppe Kreiszeitung ist dieser Frage nachgegangen und hat mit einigen Anbietern am Dümmer über das anstehende Osterwochenende und den Ausblick auf die kommende Saison gesprochen.

Ostertage lockt viele Menschen an den Dümmer

Der Marissa Ferienpark in Lembruch ist an Ostern zu mehr als 80 Prozent ausgelastet, teilt Online Marketing Managerin Jana Emker mit. Über die Feiertage liege hier der Fokus besonders auf den Kindern. „Wir haben über das Osterwochenende knapp 950 Kinder im Park. Es wird eine Ostereiersuche, verschiedene Malwettbewerbe und auch ein gemeinsames Singen mit dem bekannten Kinderliedersänger Heiner Rusche geben“, kündigt Emker an. Im Hinblick auf die Saison 2023 strebt der Park laut Emker eine Erhöhung der Auslastung um 20 Prozent an.

Für das Osterwochenende ist das Hotel „Zur Post“ in Lembruch „seit einigen Tagen komplett ausgebucht“, wie die Inhaber Steffen und Romina Eickhoff berichten. Sie sind „sehr zufrieden mit der bisherigen Buchungslage“. Das gilt nicht nur für Ostern, sondern auch bereits für den Sommer. „Wir sind bis September fast voll“, sagt Steffen Eickhoff. Ein besonderes Ziel habe man sich nicht gesetzt, die Sicherstellung der Zufriedenheit der Gäste habe oberste Priorität.

Von einer „sehr guten Nachfrage für die Ostertage“ spricht Thorsten Finke, Geschäftsführer des Hotels „Strandlust“ in Lembruch. Die gelte sowohl für die Gastronomie als auch für das Hotel. Dementsprechend positiv geht man hier in die anstehende Saison. Finke: „Wir gehen somit von einem guten Saisonstart bei wohl kühlerem Wetter als 2022 aus.“

Ganz ähnlich sehen die Buchungszahlen zu Ostern in „Tiemann´s Hotel“ in Stemshorn aus. Diese seien „überraschenderweise sehr gut“, berichtet Inhaber und Geschäftsführer Christian Hodde. Bis auf zwei Einzelzimmer sei das Hotel an diesem Wochenende ausgebucht. Mit Blick auf die Saison möchte Hodde mit seinem Team „die Zahlen aus dem Vorjahr, insbesondere ab dem zweiten Quartal wieder erreichen“.

Hoffen auf gutes Wetter

Auch Anselm Höfelmeier, Vorsitzender des Tourismusverbandes Dümmerland und selbst Inhaber von sieben Ferienwohnungen, bestätigt die gute Buchungslage über das Osterwochenende. „Die Ostertage waren recht früh gut gebucht. Auch die Nachfrage nach Kurzzeitcamping mit dem Wohnmobil ist sehr hoch.“ Lücken gebe es in den Ferien bisher eher vor und nach Ostern. Hier hofft Höfelmeier noch auf „kurzfristige Buchungen“, wenn das Wetter besser wird. Man habe am Dümmer „ein nicht so stark ausgeprägtes Schlechtwetterangebot“, weiß der Vorsitzende des Tourismusverbandes. Daher hoffe er natürlich auf gutes Wetter.

Im Hinblick auf die anstehende Saison erwartet er aber eher einen Rückgang der Zahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die „Unsicherheit in Bezug auf die Kosten“ und die „wieder vorhandenen Möglichkeiten einer Auslandsreise ohne Auflagen“ werden sich nach seiner Einschätzung negativ auswirken. Der Dümmer habe von der Corona-Pandemie in gewisser Weise profitiert, blickt Höfelmeier zurück. Jetzt stünden die Anbieter vor „neuen Herausforderungen, um die Gäste zu halten“. Seinen Beobachtungen zufolge – etwa wie voll die Parkplätze sind – ist in diesem Jahr bisher „weniger los“ als im Vorjahr.

Auch Kurzzeitcamping zu Ostern hoch im Kurs

In Sachen Kurzzeitcamping ist der Wohnmobilhafen in Lembruch ein guter Indikator für die Buchungslage. Inhaber Friedrich Eickhoff blickt zufrieden auf das anstehende Osterwochenende voraus. „Wir sind komplett ausgebucht. Alle 50 Stellplätze sind vergeben.“ Für die Besucher haben sich die Inhaber etwas einfallen lassen. „Wir machen am Karsamstag einen gemeinsamen Fackelzug zum Osterfeuer“, kündigt Eickhoff an. Ebenfalls ausgebucht sei der Wohnmobilhafen bereits am 1. Mai, über Himmelfahrt und an Pfingsten. Ziel für die kommende Saison sei es, die eigene Qualität der Angebote zu steigern und die Zahlen aus dem Vorjahr wieder zu erreichen. Eickhoff: „Das wird aber schwierig.“