Eltern kritisieren: Hortbetreuung zu unflexibel und zu teuer

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat ein neues Hort-Angebot für die Nachmittagsbetreuung auf die Beine gestellt, doch viele Eltern sind wenig begeistert: zu teuer, zu unflexibel und zu spät. © dpa

Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat mit dem DRK-Kreisverband ein neues Hort-Angebot auf die Beine gestellt, aber viele Eltern und der Schulelternrat sind wenig begeistert.

Lemförde – Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ ist froh, dass sie in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Diepholz als verlässlichem Partner zum neuen Schuljahr eine Nachmittagsbetreuung im Anschluss an Schule und offenen Ganztag für Kinder von 6 bis 14 Jahre anbieten kann. Doch die Begeisterung bei vielen Eltern hält sich in Grenzen. Sie beklagen, dass ein Betreuungsplatz im neuen Hort nur für die gesamte Woche gebucht werden kann, und bemängeln, dass die Verwaltung das neue Betreuungsangebot erst jetzt, mitten in den Ferien, vorstellt. Die Verwaltung erklärt auf Nachfrage, warum es aktuell nicht möglich ist, einzelne Tage zu buchen. Zwar gibt es einen kleinen Funken Hoffnung, dass sie auch noch ein Angebot für einzelne Tage auf die Beine stellt, dazu müssten aber viele Dinge zusammenkommen.

Nachdem die örtliche Ole gGmbH zu Jahresbeginn angekündigt hatte, ihren Hort nach den Sommerferien nicht weiterbetreiben zu wollen, sah die Verwaltung auch für die ergänzende Betreuung an der Grundschule, die Ole im Auftrag der Samtgemeinde übernommen hatte, keine Zukunft mehr. Im DRK-Kreisverband Diepholz fand sie einen neuen Partner für eine Betreuung in einem Hort montags bis mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 12.30 bis 17 Uhr. Los gehen soll es am 1. August mit einer Gruppe mit 20 Plätzen, eine zweite Gruppe soll später folgen, wenn es einen entsprechenden Bedarf gibt und ausreichend Personal zur Verfügung steht.

Das Problem für viele Eltern: Eine Buchung einzelner Tage ist – anders als im Ole-Hort und bei der ergänzenden Betreuung – nicht mehr möglich. Kosten soll die Betreuung 200 Euro im Monat zuzüglich der Essenskosten. Seit Beginn der Anmeldefrist am Montag sind im Rathaus schon reichlich Anrufe von Eltern eingegangen, die mit dem neuen Angebot unzufrieden sind und sich eine Nachbesserung wünschen.

Auch der Schulelternrat der Grundschule hat sich mit einem Schreiben an die Verwaltung gewandt. „Die Bedingungen sind doch arg fragwürdig“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Jörg Waltl auf Nachfrage der Kreiszeitung. Er wisse von Eltern, die finanziell knapp über der Grenze sind, unter der sie Leistungen aus dem Paket Bildung und Teilhabe erhalten würden. „Die können sich das nicht leisten.“

Aus vielen Gesprächen hat er auch mitgenommen, dass die Mehrzahl der Eltern keine Betreuung an allen fünf Wochentagen benötigt. „Ich will der Verwaltung nicht vorwerfen, dass sie sich nicht bemüht hat“, so Jörg Waltl. Aber das Angebot, das dabei herausgekommen sei, sei aus Sicht des Schulelternrates „absolut nicht nachvollziehbar“. Damit meint er nicht nur die Notwendigkeit, die ganze Woche buchen zu müssen, sondern auch die Kosten. In der bisherigen ergänzenden Betreuung habe die Betreuung an allen Wochentagen 90 Euro im Monat gekostet, jetzt seien es 200 Euro. Er habe auch mit vielen recht gut verdienenden Eltern gesprochen, die nicht bereit seien, so viel zu zahlen, und überlegten, sich lieber ein Kindermädchen für einzelne Tage zu suchen.

„Ich kann die Eltern verstehen, wenn sie verzweifelt sind“, sagt Waltl. Eine dieser verzweifelten Mütter ist Ina Eilers aus Lemförde. Sie benötigt für ihre Tochter nur an einem Nachmittag in der Woche Betreuung. Für die wenigen Stunden 200 Euro zu zahlen, weil sie ja die ganze Woche buchen müsste, ist für sie keine Option. Außerdem ärgert sie, dass die Verwaltung die Bedingungen für das neue Hort-Angebot erst so spät vorstellt. „Das ist schon das zweite Mal.“ Im vergangenen Jahr sei es genauso gewesen. 2022 gab es bei der ergänzenden Betreuung im Sommer den Wechsel zur Ole gGmbH. Erst zwei Wochen vor Schulbeginn habe sie eine Absage bekommen. Jetzt sei es wieder so. An drei Tagen in der Woche komme schon die Großmutter, die 30 Kilometer entfernt wohne, um sich um ihre Tochter zu kümmern. „Ein vierter Tag geht beim besten Willen nicht.“ Ina Eilers hofft darum, dass sich die Verwaltung noch etwas einfallen lässt.

Tanja Szymanski sieht es ähnlich. „Was so schade und enttäuschend ist, ist dass es wieder so kurz vor knapp ist.“ Schon im vergangenen Jahr habe man bei der ergänzenden Betreuung erst sehr spät gewusst, woran man ist. „Damals haben sie beteuert, dass das nicht wieder passiert“, so Tanja Szymanski. Die Abfrage bei den Eltern, wer welche Betreuungszeiten benötigt, gab es im Mai. „Die fand ich sehr gut“, lobt die Mutter. „Aber dann hat man die ganze Zeit nichts mehr gehört.“ Erst jetzt wieder, mitten in den Ferien, in denen viele Familien im Urlaub seien und nicht schnell reagieren könnten.

Sie wünscht sich ebenso, dass die Verwaltung noch einmal nacharbeitet, wie ein alleinerziehender Witwer, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Für mich ist das nicht zu leisten“, sagt er zu den 200 Euro, die er monatlich zahlen müsste. Dabei ist er auf die Betreuung angewiesen, denn „ich muss voll arbeiten“. „Für mich ist die Situation relativ unlösbar. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, sagt er.

Wie Frank Richmann aus dem Hauptamt der Verwaltung auf Nachfrage erklärt, ist die Beschränkung auf eine wochenweise Buchung beim Betrieb eines Horts nach dem Niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege erforderlich. Die Samtgemeinde habe sich für diese Form der Betreuung entschieden, weil es in diesem Fall einen Personalkostenzuschuss vom Land gibt, so wie bei den Kitas. „Die ergänzende Betreuung ist keine anerkannte Kindertagesstättenform“, erläutert er den Unterschied. Heißt: Die Samtgemeinde konnte sie relativ frei gestalten, musste aber auch die Personalkosten selbst tragen.

Die Bedarfsabfrage bei den Eltern im Mai hatte laut Richmann ergeben, dass sich die meisten eine Betreuung vor allem am Donnerstag und auch am Freitag wünschen. Montags bis mittwochs im Anschluss an den Ganztag sei die Nachfrage dagegen gering. Das werde man bei den Überlegungen für eine zweite Gruppe berücksichtigen, „wobei wir aber immer den finanziellen Aspekt im Auge behalten müssen“. Für ein entsprechendes Angebot müssten viele Dinge zusammenkommen: „Wir müssen es finanzieren können, wir brauchen genügend Anmeldungen und wir müssen das Personal finden.“ Letzteres ist nach Richmanns Einschätzung am schwierigsten. Eine Stelle mit nur wenigen Stunden, zumal am späten Freitagnachmittag sei wenig attraktiv. „Aber wir werden es versuchen.“