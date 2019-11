Holzlager brennt: Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Haus

+ Die Feuerwehren konnten am Dienstagabend durch ihr schnelles Eingreifen eine Ausbreitung des Brandes auf das nahe gelegene Wohnhaus und die Garagengebäude verhindern. Foto: Dr. Schütz

Lemförde – Durch ihr schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 20 Uhr verhindert, dass der Brand eines Holzlagers auf einem Grundstück an der bahnhofstraße in Lemförde auf eine Garage und ein Wohnhaus übergreifen.