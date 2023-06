Hoher Besuch am Dümmer und eine klare Festlegung durch den Umweltminister: „Wir brauchen den Schilfpolder“

+ © Sander Erklärung von der Expertin: Anne Schwob (2.v.li.) vom NLWKN erläutert den Ministern Miriam Staudte (2.v.re.) und Christian Meyer (re.) Lage und Umfang des geplanten Großschilfpolders. © Sander

Die niedersächsischen Minister Miriam Staudte und Christian Meyer besuchen den Dümmer und lassen keinen Zweifel am Bau des Multi-Millionen-Projekts Großschilfpolder: „Wir brauchen den Schilfpolder.“ Der Zeitplan des Umweltministers erscheint ambitioniert. Für die Entschlammung des Sees werden zudem 1,55 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Lembruch/Stemshorn – Es war eine vermutlich nicht geplante, aber dennoch klare Symbolik, die von der kleinen Tour über den Dümmer ausging. Zwei Minister aus Hannover schipperten mit Mitgliedern des Dümmer-Beirates über den See. Alle in einem Boot sozusagen – und das nicht nur physisch, sondern auch thematisch. Denn Miriam Staudte, Ministerin für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz in Niedersachsen, sowie Christian Meyer, Landesminister für Umweltschutz, Energie und Klimaschutz (beide Bündnis 90/Die Grünen), sicherten im Rahmen ihres Dümmer-Besuchs am Mittwoch ihre Unterstützung bei den drängendsten Punkten der Sanierung des Gewässers zu. Sogar eine konkrete Summe wurde genannt.

Speziell die Umsetzung des Multi-Millionen-Projekts Großschilfpolder soll nach etlichen Jahren der Vorplanung und Vorarbeit nun mit Macht angegangen werden. Grober Zeitplan: Antragstellung Ende diesen, Anfang nächsten Jahres und eine Inbetriebnahme noch in dieser Legislaturperiode, erklärte Minister Meyer. Er wolle „selber das Band durchschneiden“, sagte er. Die nächste Landtagswahl steht im Herbst 2027 an. Ob das zu schaffen ist? „Ich bin immer Optimist“, lachte der Minister.

Fahrt auf dem Dümmer mit dem Heimischen CDU-Landtagsabgeordenetn Marcel Scharrelmann, Christian Meyer, Miriam Staudte und Christian Schönfelder (v.li.)

Geredet wird über den Schilfpolder, der den Nährstoffeintrag in den Dümmer über die Hunte drastisch reduzieren und so das ökologische Gleichgewicht des Sees stabilisieren soll, seit Jahrzehnten. Lange blieb das Modell Theorie, aber im Hintergrund ist in den vergangenen Monaten einiges passiert. So viel, dass Christian Meyer verkünden durfte: „Wir sind sehr weit mit der Antragstellung für das Genehmigungsverfahren.“ Das muss ob der Lage des Schilfpolders im Ochsenmoor südlich des Dümmers beim Landkreis Osnabrück eingereicht werden. Damit wären aber längst nicht alle Probleme gelöst.

„Es wird ein sehr umfangreiches Genehmigungsverfahren“, orakelte Meyer und bekam an Station zwei des Dümmer-Besuchs auf dem Parkplatz des Schäferhofs in Stemshorn in Nachbarschaft zum Versuchsschilfpolder einen Vorgeschmack. Denn in einer spontanen Gesprächsrunde meldeten Vertreter verschiedener Verbände ihre Interessen an – und es zeigte sich: Alle in einem Boot – das hat Grenzen. Zwei Beispiele: Der Tausch landwirtschaftlicher Flächen und der Wasserhaushalt sind Punkte, die gut ausbalanciert werden wollen. Meyer: „Wir brauchen den Schilfpolder. Wir wissen aber auch, wie mühselig die Umsetzung sein wird.“

Dass schon einige Schritte zurückgelegt sind, verdeutlichten Christian Schönfelder, Dezernatsleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), und Anne Schwob vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Sulingen. Dem NLWKN obliegt die Umsetzung des Großschilfpolders. Die „umfangreiche technische Planung“ des ersten, 145 Hektar umfassenden Abschnitts des mit 220 Hektar Fläche geplanten Großschilfpolders sei abgeschlossen, erklärte Schwob. Und die benötigten Flächen stehen zu einem Großteil ebenfalls schon zur Verfügung, so Christian Schönfelder. 116 Hektar „lagerichtige Fläche“ (also an Ort und Stelle des Schilfpolders) seien bereits erworben, ebenso 100 Hektar, die als Tauschflächen zur Verfügung stehen. Weitere etwa 100 Hektar seien nötig, so Schönfelder: „Das ist nicht aussichtslos.“

Die Minister Staudte und Meyer mit Begleitung am Versuchsschilfpolder in Stemshorn.

Und finanziell? Den Flächenankauf betreffend teilte Umweltminister Meyer mit: „Geld ist da.“ Wie das Gesamtprojekt letztlich finanziert wird und aus welchen Töpfen – Land, Bund, EU –, ist noch offen. Die Gesamtkosten werden vorsichtig auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Eine konkrete Summe war auch in der Vergangenheit nie genannt worden. Ein Zeitraum, bis wann der Großschilfpolder seine Funktion als natürlicher Filter ausüben wird, lässt sich zudem laut Anne Schwob ebenfalls „nicht seriös benennen“.

Mit einer konkreten Zahl wartete dagegen Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte auf. Für Maßnahmen zur Entschlammung des Sees, einem anderen wichtigen Part der Dümmer-Sanierung, sollen 1,55 Millionen Euro „als Sofortmaßnahme“ in den niedersächsischen Haushalt 2024 eingestellt werden, erklärte sie.

Diese Summe und die Aussagen der Minister werteten der Lemförder Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup und der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann als gute Zeichen für die Dümmer-Sanierung. Nach dem Besuch aus Hannover formulierte Christian Schönfelder vom ArL das Fazit: „Es ist immer gut, wenn aus Hannover das politische Signal kommt, dass man dort hinter dem Projekt steht. Wir spüren im Dümmer-Beirat den Rückhalt aus der Landeshauptstadt.“