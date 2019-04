Hohe Investitionen in Kinderbetreuung und Bad

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe (v.l.), die Vertreter des Kindertagesstättenverbands Helmut Meyer und Dr. Matthias Henseleit sowie Krippenleiterin Stella Marie Kammerahl besichtigten kürzlich die Baustelle der neuen Krippe am Gemeindehaus, die Teil der hohen Investitionen der Samtgemeinde in die Kinderbetreuung ist. Foto: Brauns-Bömermann

Lemförde - Von Melanie Russ. Keine Kreditaufnahme trotz hoher Investitionen insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung und Freizeitbad – das sorgte für zufriedene Gesichter bei den Mitgliedern des Samtgemeinderates „Altes Amt Lemförde“. Einstimmig segneten sie am Dienstagabend den Haushaltsplan für 2019 ab. Auch in den nächsten zwei Jahren sind keine Kreditaufnahmen geplant, die Einwohner müssen sich allerdings auf höhere Steuern gefasst machen.

Im Ergebnishaushalt stehen Aufwendungen in Höhe von 10,9 Millionen Euro Erträge von 11,5 Millionen Euro gegenüber. 6,64 Millionen Euro davon erhält die Samtgemeinde per Umlage von ihren Mitgliedern. Unter dem Strich bleibt ein Plus von 621 700 Euro, das in die Rücklage fließt. Die ist nach dem vorläufigen Ergebnis von 2018 mit 1,99 Millionen Euro gefüllt. Aufgrund der Finanzkraft ihrer Mitglieder erhält die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisungen vom Land, sondern muss 516 000 Euro in den Finanzausgleichstopf zahlen, mit dem schwache Kommunen unterstützt werden.

Die größten Posten bei den Ausgaben sind etwa 1,24 Millionen Euro für die Kinderbetreuung, 518 000 Euro Zuschuss für die Sanierung des Freizeitbads in Hüde, 446 000 Euro für den Schulbereich und 314 000 Euro für den Brandschutz.

Für Investitionen hat Bühning etwa 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Allein 640 000 Euro fließen in die neue Kita (Planung) und Krippe in Hüde und den zweiten Waldkindergarten in Brockum, 294 000 Euro sind für den nächsten Bauabschnitt im Gewerbegebiet Brockum vorgesehen. Als Einnahmen aus Investitionen sind 782 300 Euro eingeplant. Die Schulden bezifferte der Kämmerer mit 8,37 Millionen Euro.

Trotz der positiven Zahlen mahnte Bühning. Die Samtgemeinde benötige eine höhere Liquidität, für die eine höhere Samtgemeindeumlage notwendig sei. Dies führe zwangsläufig zu einer stärkeren Belastung der Mitgliedsgemeinden. Weitere Kreditaufnahmen schließt der Kämmerer aus. „Wir werden uns daher über Steuererhöhungen unterhalten müssen“, so Bühning. Im Vorbericht zum Haushaltsplan stellt er klar: „Im Gegensatz zu den Mitgliedsgemeinden ist die Liquiditätsentwicklung auf Samtgemeindeebene in den letzten Jahren als sehr kritisch zu betrachten.“ Ohne Darlehensaufnahmen hätten die dringlichsten Investitionen nicht erfolgen können. Zudem habe sich der Finanzbedarf der Samtgemeinde durch zusätzliche Aufgaben erhöht.

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe bewertete den Haushaltsplan 2019 als solide und ausgewogen. Er berücksichtige alle Ziele der Samtgemeinde. Vor allem für die Kinderbetreuung seien erhebliche Ressourcen eingeplant. Weiterer wesentlicher Punkt sei die Ausstattung der Feuerwehr. Mit Blick auf die weitere Entwicklung betonte er, die Erwirtschaftung von Liquidität sei oberstes Ziel.

Auch die Politik bewertete den Haushalt positiv. Lemförde sei familienfreundlich mit gutem Job-, Schul- und Kinderbetreuungsangebot, sprach Heiner Richmann (SPD) das Ergebnis bisheriger Investitionen an. Auch die Feuerwehr sei gut aufgestellt, es würden aber sicher noch Kosten auf die Samtgemeinde zukommen, sagte er mit Blick auf den Brandschutzbedarfsplan. Außerdem müsse man die Infrastruktur weiter verbessern, um den künftigen Gästen des Marissa-Parks etwas zu bieten.

Äußerst zufrieden mit den Finanzen ist auch die FDP. Jürgen Hage mahnte aber auch, man müsse im Auge behalten, dass es in der Samtgemeinde einige Baustellen gebe. Beim Freizeitbad sei es mit der jetzt geplanten Sanierung nicht getan, und auch beim Tourismus sieht er wie Richmann noch „ganz viel Luft nach oben“.

Da ihr ihre beiden Vorredner bereits „aus dem Herzen gesprochen“ hatten, fasste sich Mechthild Kortenbruck (CDU) kurz und sprach ergänzend Gerd-Dieter Bühning ihren Dank für das Zahlenwerk und seine ausführlichen Erläuterungen während der Haushaltsberatung aus. Und: „Wir haben das gute Gefühl, dass Sie immer ein Auge auf die Zahlen haben.“