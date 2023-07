Neues Heim für die „Wundertüte“: Hoffentlich der letzte Umzug

+ © Brauns-Bömermann Mit einem Sekt und vielen Gästen feierten die Ehrenamtlichen des DRK-Shops „Wundertüte“ in Lemförde die Eröffnung in den neuen Räumen. © Brauns-Bömermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simone Brauns-Bömermann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der DRK-Shop „Wundertüte“ hat an seinem neuen Standort im Herzen von Lemförde eröffnet. Alle Beteiligten hoffen nach dem dritten Umzug in wenigen Jahren, dass der Second-Hand-Shop jetzt eine langfristige Bleibe gefunden hat.

Lemförde – Knapp vier Wochen ist es her, da schwangen Freiwillige die Vorschlaghämmer, kloppten Wände heraus und bauten neue Leichtbauwände ein. Alles, damit der Eröffnungstermin 1. Juli für den DRK-Shop „Wundertüte“ gehalten werden konnte. Und er wurde gehalten. Es gab keine Verzögerungen, keine Materiallieferengpässe, keine Terminüberschneidungen. Alle Firmen, die Hilfe angeboten hatten, und das waren viele, kamen auch und packten an.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Da, wo ehemals das Tanzbein geschwungen wurde im Saal des Hotel Kowohl an der Ecke Hauptstraße / Am Burggraben, steht seit Längerem ein abgerundeter Bau, der schon einige Nutzungen erlebte vom Wollladen über Räume für berufliche Weiterbildung und Leerstand bis nun zum DRK-Shop.

Für den Second-Hand-Shop war es der dritte Umzug innerhalb weniger Jahre. „Ich hoffe, wir können hier mindestens zehn Jahre bleiben, wir sind des Umziehens müde“, beschrieb es Monika Meier-Rüffer, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, in ihrer Rede vor zahlreichen Gästen bei der Eröffnung am Samstag. „Lange war unklar: Wo bleiben wir, wo gehen wir hin?“, so Meier-Rüffer.

Dass alles so gut geklappt hat, ist maßgeblich den mehr als 20 Ehrenamtlichen und ihrer „Antreiberin“ Iris Nagel zu verdanken. Sie plante, maß und ließ von ihrem Mann Michael zeichnen, wie es werden sollte. Es sind neben dem übersichtlichen Showroom mit Nischen für Kinderartikel, Frauenmode und Männerbekleidung und wunderbar präsentierter Haushaltswaren auch Sozialräume, Lager und Küche für die Mitstreiter entstanden. Schon nach dem zweiten Umzug hatte der Shop einen phänomenalen Zulauf an Kunden verzeichnet. Allerdings war von vornherein klar gewesen, dass das DRK die Räume nur befristet mieten konnte.

Iris Nagel erhob ihr Glas mit allen Gästen und auf ihre Mitstreiter. „Ich liebe es, mit dem Team und für die Kunden zu arbeiten.“ Gleichzeitig bat sie beim Team um Entschuldigung, wenn im Eifer des Gefechts während des Umzugs die Nerven manchmal blank lagen. „Wir lieben dich trotzdem Iris“, kam prompt das Feedback aus dem Team. Der jüngste Helfer Fiete (viereinhalb Jahre) aus Hunteburg erhielt eine riesige Kiste mit Süßigkeiten. Sein Papa hatte als Tischler geholfen.

Zu den Gästen der Eröffnungsfeier gehörten Pastor Hendrik Hundertmark, die Vertreter der Firmen, die mitgeholfen hatten, den Umbau zu stemmen, Vertreter des DRK, Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup, Uwe Allhorn vom Ordnungsamt und viele mehr. Auch Waltraud Holtkamp und Ulrike Koch von der Flüchtlingshilfe in Stemwede gratulierten. „Wir tauschen uns mit Iris aus und helfen uns gegenseitig“, berichteten sie.

Zwar ist das Geschäft um einiges kleiner als die letzte Bleibe, ein Nachteil ist das aber nicht. Wenn gut verkauft wurde, kann aus dem Lager schnell ergänzt werden. Und mit dem Verkauf ging es am Samstag gleich gut los. Die Schlange an der Kasse bei Hannelore Wiesmann riss nicht ab. Mittendrin war auch Stemshorns Bürgermeister Heiner Lindemann, der seinen Sommer-Strohhut gefunden hatte: „Den hab’ ich im Fenster gesehen und kam schnell, um ihn zu holen.“

Die Helfer: Zimmerei Heinrich Düvel (Hunteburg), Dachdeckerei Joachim Schnabel (Marl), Heizung- und Sanitär Borcherding (Lemförde), Bauzentrum Joachimmeyer (Hunteburg), Farben Kramer (Lemförde, Brockum), Haustechnik Schürmann (Lemförde), Getränke Meyer (Lemförde), Purplan (Wallenhorst), SDH Immobilien (Rahden), Edeka-Neukauf (Lemförde).