Ortsverband „Altes Amt Lemförde“ will Tradition des Entenessens weiter pflegen

Stemshorn - „Eine gut angenommene Tradition sollte man auf jeden Fall weiter pflegen.“ Davon ist zumindest der FDP-Ortsverband der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ überzeugt. Er hatte traditionell zum Entenessen in Tiemanns Hotel in Stemshorn eingeladen. Vorsitzende Heike Hannker begrüßte dazu. „Mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Seestern-Pauly aus Bad Iburg und dem Landtagsabgeordneten und Spitzenkandidat der niedersächsischen FDP für die Europawahl, Jan-Christoph Oetjen aus Rotenburg/Wümme, präsentierte sie den Gästen zwei hochkarätige Redner“, heißt es in einer Pressemitteilung der Party.

Matthias Seestern-Pauly eröffnete den Reigen mit seiner Rede zu aktuellen Themen aus dem Deutschen Bundestag. Dabei ging er auf das „Gute-Kita-Gesetz” von Familienministerin Giffey ein. Bei diesem neuen Gesetz sei nur der Name gefällig, ansonsten gebe es zahlreiche Kritikpunkte, die von den Liberalen so nicht hingenommen werden könnten.

Dem Verzehr der Enten folgten die Ausführungen des Landtagsabgeordneten und niedersächsischen Europawahl-Spitzenkandidaten Jan-Christoph Oetjen. Zunächst ging er auf die Landespolitik als innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ein. Die Vorgehensweise der neugegründeten Pflegekammer fand keinen Zuspruch bei dem Politiker. Es könne nicht sein, dass man die Pflegekräfte mit einer Zwangsmitgliedschaft in der Kammer belege und dann noch bei allen Kräften ein Jahreseinkommen von 70 000 EUR zugrunde lege. Die FDP werde einen neuen Gesetzesvorschlag in den Landtag einbringen. Dabei stehe die Freiwilligkeit einer Mitgliedschaft in der Pflegekammer ganz oben.

In seinem Bericht zur Europapolitik legte großen Wert auf die gemeinsame Solidarität in Europa. Man wolle und müsse hier gemeinsame Reformprozesse anstreben, zusammen mit der ALDE in Europa, einem Zusammenschluss mehrerer europäischer liberaler Parteien in Brüssel. Die Allianz biete eine große Chance, um wichtige Reformen anzustoßen. Oetjen schlug weiter vor, die Kommissionen zu verkleinern - bisher 28 Kommissionen - um bei den Kernthemen der Europapolitik noch schlagkräftiger arbeiten zu können.

Abschließend wies Oetjen darauf hin, dass die FDP echte Europapolitik betreibe und man daher zur Wahl gehen solle. „Die Europawahl ist eine ganz wichtige Wahl”, so der niedersächsische Spitzenkandidat zur Europawahl, Danach schloss sich eine intensive Diskussion mit dem Kandidaten an.

Bevor die Zusammenkunft endete, nahm Heike Hannker noch die Ehrung eines langjährigen Mitgliedes vor. Bernd Nowack gehört der FDP nunmehr 40 Jahre an und erhielt dafür eine besondere Urkunde sowie eine Goldmedaille.