Hobbymesse an der Grundschule: Volti-Pferd Sancho ist der heimliche Star

An der Station der Sportvereine war unter anderem Gleichgewicht gefragt. Trainer Paul-Hermann Broi passte auf, dass nichts passiert.

Die zweite Hobbymesse an der Grundschule Lemförde war wieder ein voller Erfolg. Die Vereine waren mit dem Interesse der Schüler zufrieden und die Mädchen und Jungen hatten bei den Aktionen viel Spaß.

Lemförde – „Das ist alles megatoll. Und es sind alles coole Leute“, sagt Alejandra noch schnell, bevor sie wieder auf den improvisierten Schwebebalken springt und hinüber balanciert. Ganz nah bei ihr ist Paul-Hermann Broi. Der Vorsitzende des TuS Lemförde passt genau auf, dass sie und die anderen Drittklässler der Grundschule Lemförde nicht stürzen. Seine Station ist eine von acht, an denen die Grundschüler am Freitag während der zweiten Hobbymesse ausprobieren, was die Vereine der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ so alles zu bieten haben.

Und das war eine ganze Menge. Fast alle Vereine waren zur Hobbymesse gekommen und machten an den acht Stationen zum Teil auch gemeinsame Sache. So stellten die sieben Schützenvereine zusammen vor, welche Aktivitäten sie für ihre jungen Mitglieder bereit halten. Gleiches galt für die Spielmannszüge und die Sportvereine. Ebenfalls dabei waren Kinder- und Jugendfeuerwehr, Posaunenchor Lemförde, Pferdesportverein Lembruch-Huntetal und die Kirchengemeinden.

Volti-Pferd Sancho war der heimliche Star bei der Hobbymesse und genoss die reichlichen Streicheleinheiten.

Insgesamt nahmen 78 Kinder des dritten Jahrgangs teil. Den Rahmen hatten Schulleiterin Cordula Lindemann und Sebastian Lampe vom Schützenverein Brockum organisiert, für die einzelnen Stationen waren die Vereine selbst verantwortlich. „Wir sind sehr dankbar, dass die Grundschule das möglich macht“, sagt Lampe. „Ziel war, dass sich die Kinder auch über Dinge informieren, die sie auf den ersten Blick vielleicht nicht so interessieren“, beschreibt er die Ausgangsidee, die offenbar voll ins Schwarze getroffen hat. Denn manch ein Verein konnte laut Lampe bei der Premiere im vergangenen Jahr ein paar neue Mitglied für sich gewinnen. „Schön ist, dass auch der Schulträger die Hobbymesse unterstützt und das Frühstück für die Teilnehmer stellt“, ergänzt Cordula Lindemann, die von dem Konzept, das Schule und Vereine zusammenbringt, ebenfalls überzeugt ist.

Alejandra findet – wie viele andere Schüler auch – die Feuerwehr, die Sportangebote und das Voltigieren besonders klasse. Letzteres vor allem wegen Sancho. Das Volti-Pferd fesselt mit seinem ruhigen Gemüt alle. „Selbst die, die eigentlich Angst vor Pferden haben, haben ihn gestreichelt“, berichtet Saskia Mangels vom PSV Lembruch-Huntetal. Die gemeinsame Werbeaktion mit der Grundschule findet sie sehr gut, und sie hofft, dass wieder ein paar Schüler für den Pferdesport begeistert wurden. 2022 waren zwei Jungs hängen geblieben, was den Verein besonders freut.

An der Station der Feuerwehr erfuhren die Grundschüler unter anderem, wozu die Ausrüstung in einem Einsatzfahrzeug benötigt wird.

Ein paar Meter weiter macht die Feuerwehr mit ihrer kleinen Spritzpumpe, die die Kinder selbst betätigen dürfen, und dem Einsatzwagen einiges her. Davon ist auch Denisa begeistert, die beim Üben mit Tennisschläger und Ball aber ebenfalls viel Spaß hat. „Das ist echt toll, was die Schule hier macht“, findet sie. Das sieht auch Stefan Schliebe von der Feuerwehr so. „Das lohnt sich definitiv. Die Zeit ist gut investiert.“

Und wegen des großen Erfolgs steht schon jetzt fest, dass es 2024 eine Neuauflage geben wird und sich die Hobbymesse nach Möglichkeit zu einer alljährlichen Veranstaltung entwickeln soll. Die Vereine können sich für nächstes Jahr schon mal den 19. April notieren.