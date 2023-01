Historisches Haus weicht Neubau im Lemförder Ortskern

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Die Tage des 200 Jahre alten „Schefflerschen Hauses“ im Ortskern von Lemförde sind gezählt. Im Februar soll es einem Neubau mit drei Wohnungen weichen. So der Plan von Eigentümer Manfred Landwehr. „Das Haus ist nicht sanierbar“, beschreibt der Geschäftsführer der Firma Landwehr Bau (Vechta) den Zustand des historischen Gebäudes an der Doktorstraße 2, das das Ortsbild mit prägt, aber viele Jahre lang leer stand.

Lemförde - Bereits vor 20 Jahren habe er das Haus mit dem dahinter liegenden Grundstück gekauft, so Manfred Landwehr. Das ehemalige Freigelände wurde durch die Gemeinde beziehungsweise Samtgemeinde zu Bauland umgeplant. Der Unternehmer aus Südoldenburg konnte dort zwei Mehrfamilienhäuser erstellen.

Den vorderen Grundstücksteil mit dem historischen Haus an der Ecke Doktorstraße/Hauptstraße konnte er bislang nicht wirtschaftlich nutzen. „Ein Abriss war nicht möglich“, sagte Manfred Landwehr im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Grund: Bis vor wenigen Monaten war direkt daran ein altes Wohnhaus angebaut. „Das wäre bei einem Abriss umgefallen“, so der Bauunternehmer. Dieses Haus gehörte Landwehr nicht.

Vor einigen Monaten haben die Nachbar-Eigentümer aus der Samtgemeinde Barnstorf diesen Anbau nun beseitigt und erstellen derzeit auf ihrem Grundstück ein neues Gebäude. Nun kann auch das „Schefflersche Haus“ verschwinden – zum Unmut mancher Lemförder, die das historische Gebäude in Nachbarschaft zu Amtshof und alter Synagoge gern erhalten gesehen hätten. Doch der Abriss ist rechtens, unter Denkmalschutz stand beziehungsweise steht das in klassizistischem Stil gebaute Haus nicht. Der Landkreis Diepholz korrigierte inzwischen eine anderslautenden Auskunft, die er unserer Zeitung gegeben hatte.

„Die Kosten einer Sanierung des Hauses sind nicht kalkulierbar“, erklärte Manfred Landwehr. Nicht nur die Fassade ist zerbröckelt. Es hätte das sprichwörtliche „Fass ohne Boden“ werden können.

Im Februar/März will Landwehr auf dem Grundstück an der Ecke Doktorstraße/Hauptstraße in Lemförde mit dem Bau eines neuen Wohnhauses beginnen. Es hat nach aktuellen Plänen drei Wohnungen, die bereits im Internet bei „Ebay-Kleinanzeigen“ zum Kauf angeboten werden. Die 100 Quadratmeter große Penthouse-Wohnung ist demnach für 359 000 Euro zu haben. Das Gebäude wird als „Wohnhaus mit Satteldach, Außenfassade verklinkert, Außentüren und Fenster aus Kunststoff“ beschrieben. Die 76 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Maisonette-Wohnung in dem Gebäude ist für 269 000 Euro zu haben. Für die dritte Wohnung – zwei Zimmer, 69 Quadratmeter – werden 244 000 Euro als Kaufpreis veranschlagt. Im Frühjahr 2024 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Lemförder Geschichte: Das Schefflersche Haus und Napoleon

Einen Text, der in der Vergangenheit wühlt, mit Napoleon zu beginnen, ist nie eine schlechte Idee. Dann wissen alle - auch die, die im Geschichtsunterricht ohne Feuereifer dabei waren: Hui, das ist lange her! Und hui, jetzt wird’s wichtig. Also darf auch beim Ausflug in die Historie des Gebäudes in der Doktorstraße 2 in Lemförde der Name Napoleon nicht fehlen. Und es kann die These aufgestellt werden, dass es das Haus, so, wie es seit 200 Jahren an Ort und Stelle steht, ohne Napoleon niemals gegeben hätte. Denn: Es war vermutlich der belgische Architekt Emanuel Bruno Quaet-Faslem, der die Pläne für das 1820 im klassizistischen Stil erbaute und zu damaliger Zeit außergewöhnlich mächtige Haus entworfen hatte.



Quaet-Faslem war in den napoleonischen Truppen mit der Aufgabe betraut, die Straßenverbindung zwischen Osnabrück und Bremen neu zu schaffen. Die Trasse - weitgehend identisch mit der späteren B51 in ihrem ursprünglichen Verlauf - führte durch Lemförde und direkt am heutigen Standort mit der Adresse Doktorstraße 2 vorbei. Auftraggeber für den Hausbau war die Familie Groneweg, die in dem repräsentativen Gebäude zunächst eine Gastwirtschaft und eine Bäckerei betrieb. Später war dort zur Hochzeit der Leinwand- und Garnproduktion die „Legge“ – gewissermaßen ein Prüfamt für diese Produkte – untergebracht (bis 1871). 1956 ging das Haus per Erbschaft in den Besitz der Familie Scheffler über.



Kurz darauf erfolgten Umbauten, die vermutlich ihren Einfluss auf ein Urteil des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege im Jahr 1991 hatten. Das Amt prüfte, ob das Haus mit seinen klassizistischen Elementen und seinem regional bekannten Baumeister unter Denkmalschutz gestellt werden sollte. Anders als von Behördenseite unlängst zurückgemeldet, wurde dieser Denkmalschutz jedoch nie ausgesprochen. Ein Denkmalwert habe wegen der „zu großen Veränderungen zum Originalzustand des Gebäudes“ nicht vorgelegen, teilte der Landkreis Diepholz mit. Weshalb in Kürze ein Haus verschwinden wird, das das Lemförder Ortsbild 200 Jahre lang mitgeprägt hat.



Wie das Haus heute auch aussehen könnte, wird in Nienburg veranschaulicht. Dort steht das restaurierte ehemalige Wohnhaus von Emanuel Bruno Quaet-Faslem. Es weist architektonisch eine sehr große Ähnlichkeit mit dem in Lemförde auf. Dies ist der Grund, weshalb der Lemförder Bau auch ohne noch existierende Pläne oder Belege dem napoleonischen Straßenbauer zugeschrieben wird. (csa/jkö/sbb?

Quellen: Horst Meyer, „Lemförde im Wandel der Zeit“. Ulrich Knufinke, „Emanuel Bruno Quaet-Faslem – Ein Architekt des Klassizismus“.