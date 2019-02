Historische Fakten und Anekdoten

Achtköpfige Gruppe arbeitet an Lembrucher Chronik / Unterlagen gesucht

+ Arbeiten an einer Lembrucher Dorfchronik (v.l.): Hermann Dannhus, Kai Ole Koop, Ludger von Husen, Sabine Hacke, Michael Macke, Margarete Schlick, Harald Eickhöpen und Werner Schierbaum. Foto: Russ

Lembruch - VON MELANIE RUSS. Welchen Einfluss hatten die Friesen auf die Siedlungsentwicklung in Lembruch, welche Bedeutung die ursprünglichen acht Meierhöfe in Eickhöpen? Wie entwickelten sich Handwerk und Handel im Laufe der Jahrhunderte, und warum gab es in Lembruch einen der ersten Fernseher Deutschlands? Den Antworten auf diese und viele weitere Fragen ist derzeit eine achtköpfige Gruppe um Samtgemeindearchivar Ludger von Husen und Bürgermeisterin Margarete Schlick auf der Spur. Am Ende soll aus den gesammelten Erkenntnissen eine Chronik entstehen.