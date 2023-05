Baugebiete in Lembruch in der Diskussion: „Hier wohnen ja keine Millionäre...“

Es sind zwei Baugebiete, über die schon viel diskutiert wurde. In „Dorflohne III“ ging es viel um Archäologie und Wasserrecht - Themen, die nun offenbar abgearbeitet sind. Der Baustart könnte im kommenden Jahr endlich erfolgen. Im Bereich der „Birkenallee“ wollen die involvierten Investoren neue Wege gehen. Der Gemeinderat hat zugestimmt. Und im Bereich Tourismus äußert Samtgemeindebürgermeister Mentrup eine Idee...

Lembruch – Die nächste (und eventuell tatsächlich letzte) Verspätung hat dann noch einmal mehr als ein Jahr betragen. Doch wenn nun nichts mehr dazwischen kommt, kann im kommenden Jahr tatsächlich gebaut werden im Gebiet „Dorflohne III“ in Lembruch. Bereits 2006 hatte für die 7,54 Hektar große Fläche westlich der B 51 und südlich der Alten Dorfstraße ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorgelegen. Doch dann reihte sich Problem an Problem. Bis jetzt.

Auf der jüngsten Sitzung des Lembrucher Gemeinderates stellte Heike Roßmann, Projektleiterin bei der von der Gemeinde beauftragten Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) den neuen Bebauuungsplan für das Gebiet vor. In ihm sind die über Jahre heiklen Punkte wie die Überbaung des Mini-Gewässers Dorflohne durch den Lärmschutzwall entlang der Bundesstraße, der von der Ost- an die Westgrenze verlegte Entwässerungsgraben sowie die Regenrückhaltebecken gelöst. Um diesen Plan nun auf den Weg zu bringen, musste der Rat einer Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans zustimmen. Was er nach den detaillierten Ausführungen der NLG-Vertreterin auch tat. Diese habe sich in den vergangenen Monaten „durch einen Fundus an Gutachten“ gearbeitet, sagte sie. Archäologische, aber noch viel mehr wasserrechtliche.

Erledigt. Der Rat stufte das Verfahren aufgrund der Komplexität des Themas und dem Vorschlag der NLG folgend von einem beschleunigten Verfahren auf ein zweistufiges Verfahren zurück. Um gründlich zu bleiben und nichts zu übersehen. Auch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde beschlossen.

Beherbergungssteuer - das Echo auf eine Entscheidung

Die Entscheidung des Lembrucher Gemeinderates, zum 1. Januar 2024 eine Beherbergungssteuer einzuführen, ist nicht ohne Echo geblieben. Susanne Adrian, General Manager des von der Steuer stark betroffenen Marissa-Resort, reagierte mit teils scharfer Kritik an der Tourismus-Politik in Lembruch und in der Samtgemeinde Lemförde (wir berichteten). Wie tief der Riss zwischen dem Resort und den Kommunalpolitikern ist, lässt sich schwer abschätzen. Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup kann zwar Adrians Kritik nicht in allen Punkten nachvollziehen, möchte die Wogen aber schnell wieder glätten. „Dass wir als ,kleinkariert’ bezeichnet werden, weil Lembruch eine andere Entscheidung als Hüde trifft, nehme ich nicht an. Das liegt nun mal am Konstrukt einer Samtgemeinde mit eigenen Entscheidungshoheiten in den Mitgliedsgemeinden“, wehrt sich Mentrup und kündigt an: „Wir werden jetzt kurzfristig das Gespräch mit dem Marissa-Park suchen.“



Die Beherbergungssteuer bringt ihn noch auf eine ganz andere Idee. Bislang ist der Tourismus als Aufgabengebiet der Samtgemeinde zugeordnet. Lembruch zieht bald aber per Beherbergungssteuer Geld aus dem Tourismus, von dem die Samtgemeinde nichts abbekommt. „Wenn wir keinen Zugriff auf die Einnahmen haben, müssen wir darüber diskutieren, ob wir die Zuständigkeit in Sachen Tourismus nicht an die Mitgliedsgemeinden zurückgeben“, erklärt der Chef der Samtgemeindeverwaltung. csa