„Hier ist kein Standort für das Raubtier“

Weidetierhalter treffen sich in Stemshorn zu einem Mahn- und Solidarfeuer gegen die unkontrollierte Ausbreitung des Wolfes

+ Die Tierhalter tauschen sich aus – und nebenbei bleibt Zeit, um die Schafe zu begutachten. - Fotos: sbb

STEMSHORN - Die Lämmer von Michael Seel mussten sich am Freitagabend in ihrem Pferch keine Sorgen machen, Futter für den Wolf zu werden. Der Schäfer hatte zur Beteiligung an der landesweiten Aktion „Mahnfeuer zum Schutz der Weidetiere“ auf den Schäferhof an der Hunte eingeladen.