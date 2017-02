Helmut Pansing seit 60 Jahren bei der Feuerwehr

Hüde - Die „Feuerwehrprominenz“ und der stellvertretende Landrat beehren uns heute“, stellte Ortsbrandmeister Richard Koggenhop der Hüder Freiwilligen Feuerwehr zur Jahreshauptversammlung fest.

Gerne waren Kreisbrandmeister Mike Wessels, Gemeindebrandmeister Friedhelm Dannhus und seine Stellvertreterin Bettina Hofmeister und der stellvertretende Landrat und Bürgermeister aus Hüde in Personalunion, Heiner Richmann, der Einladung gefolgt.

Vor den Berichten, Verpflichtungen, Beförderungen und Ehrungen, gedachten die Feuerwehrleute dem verstorbenen Mitglied der Feuerwehr mit über 75-jähriger Mitgliedschaft, Fritz Leckermeier.

Die Versammlung durfte sich über eine saubere und ordentliche Kassenführung freuen und wählte mit Wiederwahl Sebastian Richmann zum Rechnungsführer ihres Vertrauens. Dennis Brinkmann blieb Schrifführer, weil „er es so gut und detailliert kann“. Stefan Pieper nahm seine Wiederwahl als Gruppenführer an und Anselm Höfelmeier beerbte Uwe Spilver in seinem Amt als stellvertretender Gruppenführer. Neuer Kassenprüfer wurde Frank Gilgenbach.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ehrte Mike Wessels Helmut Pansing, für 25 Jahre Frank Gilgenbach. Sven Fröhling durfte sich über die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann freuen und Frank Gilgenbach zum Hauptfeuerwehrmann. „Das ist gut, du bist jung und dynamisch“ galt dabei Fröhling, „Du stammst zwar nicht von hier, bist aber herzlich willkommen“, für Gilgenbach.

Für Mike Sandering hieß es nach der offiziellen Verpflichtung durch Dannhus: „Ich bin jetzt Feuerwehrmann mit allen Pflichten“. „Ein- und Austritt sind freiwillig, der Dienst dazwischen ist Pflicht“, erinnerte ihn Dannhus. Zum offiziellen Teil erinnerte Wessels humorvoll an die zwei Aggregatzustände einer Feuerwehruniform-Jacke: „Es gibt nur zwei: Aus und geschlossen“. Viele Hände innerhalb der Versammlung eilten zu den silbernen Knöpfen.

Mit dem Jahresbericht von Ortsbrandmeister Koggenhop rückte der Großbrand der Traditionsgaststätte „Hüder Hof“ im Herzen von Hüde in Erinnerung. Dieser Brand hielt die Feuerwehrkräfte rund drei Tage in Atem. Die weiteren Einsätze über das Jahr verteilt rangierten zwischen sechs Brandalarmen, drei technischen Alarmen, einem Fehlalarm und einer Übung „Menschenrettung“. Im Laufe des Jahres bildeten sich zahlreiche Feuerwehrleute weiter. Die Fortbildungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck schulten in Menschenführung, Atemschutz Notfalltraining, zu neuen Löschverfahren oder in Maschinenkunde. Zusätzlich kümmerte sich Hüde um Fortbildung in Motorsägeführung, Erster Hilfe oder übte ganz praktisch innerhalb der Wettkämpfe.

„Unsere Kameradschaft pflegen wir beim Kartenspielen, zum Neujahrsempfang oder am Osterfeuer“, berichtete Koggenhop. Leider stand für 2016 kein Ausflug auf der Liste, dafür aber die Teilnahme am Dorfpokalschießen, ein Frauen-Frühstück und der Besuch am Adventsmarkt. Der Ausflug soll in diesem Jahr nachgeholt werden. Derzeit setzt sich die Freiwillige Feuerwehr aus 41 Aktiven, zwei Reserve-Leuten und 16 in der Altersabteilung zusammen. Für den Ausblick 2017 wünschte sich Koggenhop: „Wenig Einsätze und wenn, dass wir alle heil nach Hause gelangen“. Dienste finden am ersten Dienstag im Monat statt, wegen der engen Zusammenarbeit mit Lembruch bei Einsätzen auch gemeinsam. Geplant ist ein Schnupperdienst im Sommer, um neue Mitglieder zu gewinnen.

Die Jugendfeuerwehr aller sieben Mitgliedsgemeinden ist derzeit 25 Jungen und zwei Mädchen stark, die Kinderfeuerwehr plane wie bislang zwölf „Dienste“ im Jahr und die Treffen finden immer in unterschiedlichen Mitgliedsgemeinden statt. Kreisbrandmeister Wessels hatte in seinem Grußwort drei wichtige Termine dabei: Die Verbandsversammlung am 25. März in Varrel, die Kreiswettbewerbe in Drebber am 10. Juni und das große Kreiszeltlager in Aschen vom 24. Juni bis 2. Juli. Das Einsatzgeschehen im Landkreis bis zum 31. Oktober 2016 bilanzierte er auf 1 189 Einsätze, davon 352 Feuer, 462 Technische Hilfen, 361 Mal ausgelöste Brandmeldeanlagen und 14 Fehlalarme.

sbb