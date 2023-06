Heißes Pokalverbandsfest an cooler Location

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Jede Menge Pokale bekamen beim Pokalverbandsfest in Lemförde neue Besitzer. © Schützenverein Lemförde

Sieben Schützenvereine haben im Lemförder Espohl ihr Pokalverbandsfest gefeiert.

Lemförde – Sie hielten sich wacker, die Mitglieder der sieben Schützenvereine der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde und die vier Spielmannszüge, die am Sonntagnachmittag zum Pokalverbandsfest im Bürgerpark hinter dem Rathaus in Lemförde aufmarschiert waren. Bei gleißendem Sonnenschein wurden dort die Besten in den Schülerwettbewerben ausgezeichnet. Am Abend folgte die Siegerehrung der Erwachsenen am etwas kühleren Espohl. Vor allem die Vereine Hagewede-Marl, Lemförde und Stemshorn sahnten in diesem Jahr ab, aufs „Treppchen“ schafften es in den zahlreichen Wettbewerben aber fast alle Vereine. Nur Quernheim ging leider leer aus.

Angesichts der Hitze fielen die Grußworte am Nachmittag angenehm kurz aus. „Moin zusammen, weil ich ungern gendere“, begrüßte eine gut gelaunte Lemförder Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch das Schützenvolk und machte den Schützen vor dem vermutlich schweißtreibenden Marsch zum Espohl Mut: „Dort könnt Ihr Euch auf eine ,coole‘ Location freuen.“ Denn der Espohl ist dicht bewaldet und spendet wohltuenden Schatten. Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup hatte seine „acht Seiten lange Rede“ auf dem Schreibtisch gelassen und wünschte den Schützen stattdessen kurz und knapp „viel Spaß“.

Die besten Jugendschützen des Pokalverbands mit ihren Auszeichnungen. © Brauns-Bömermann

Michael Thrien, Präsident des Pokalverbands „Altes Amt Lemförde“ nutzte die Gelegenheit der Schülerehrung, um Werbung für ein Amt im Vorstand eines Schützenvereins zu machen: „Unsere sieben Mitgliedsgemeinden sind mit den Mitgliederzahlen gut durch die Pandemie gekommen, aber die Bereitschaft, Verantwortung im Verein zu übernehmen, ging verloren. Viele Vorstandsposten sind nicht besetzt.“ Sein Appell: „Lasst Euch ein auf Vorstand oder Beirat. Es macht Spaß, und wenn die Arbeit auf viele verteilt ist, sind die Aufgaben überschaubar.“ Nur so könnten die Vereine und der Verband aufrecht erhalten bleiben.

Nach der Ehrung der Schüler im Einzelwettbewerb, des König der Könige und der drei Besten im Mannschaftswettbewerb hieß es „Abmarsch“ durch den Ort zum Festzelt im Espohl. Im nächsten Jahr wird das Pokalverbandsfest in Hüde gefeiert.