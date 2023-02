Lemförder Haushalt 2023: Liquidität aufbauen statt investieren

Von: Jan Könemann

Zu klein für das neue Fahrzeug: Das Feuerwehrhaus in Stemshorn wird für rund 300.000 Euro ausgebaut. © Sander

Der Samtgemeinderat Lemförde hat einen Haushaltsplan 2023 ohne große Investitionen beschlossen. In diesem Jahr sollen vor allem Rücklagen für künftige Investitionen gebildet werden. Während die übrigen Ratsmitglieder dem Haushalt zustimmten, übte Jürgen Hage harsche Kritik an dem Zahlenwerk.

Lemförde – Angesichts eines großen Schuldenbergs von 7,45 Millionen Euro in Kombination mit einem geringen Bargeldbestand und hohen Investitionen in den kommenden Jahren – unter anderem für die Erweiterung der Grundschule Lemförde – sieht sich die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ zum Sparen gezwungen. Deutlich geringere Investitionstätigkeiten als in den Vorjahren sind die Folge. Der Samtgemeinderat stimmte dem Haushaltsplan 2023 am Dienstagabend im Rittersaal des Amtshofes mit einer Gegenstimme von Jürgen Hage zu.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 13 694 900 Euro auf. Nach Abzug der ordentlichen Aufwendungen bleibt ein Überschuss von 511 300 Euro. Dem gegenüber steht ein Defizit von 172 800 Euro im Finanzhaushalt. Der Bargeldbestand sinkt damit von 385 000 auf 212 200 Euro. Neue Schulden sind im Haushaltsplan 2023 nicht notwendig. Dies sei das ausdrückliche Ziel gewesen, sagt Kämmerer Gerd-Dieter Bühning auf Nachfrage der Redaktion. „Wir investieren das Minimum. Wir wollen wieder Liquidität aufbauen“, begründet er die vergleichsweise geringen Investitionen von geplante 1 325 100 Euro.

Die größte Einzelinvestition fließt mit 370000 Euro in die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Die hohen Kosten seien dadurch zu erklären, dass die Technik erneuert werden müsse und viele neue Hausanschlüsse gelegt werden müssten, erläutert Bühning.

Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Stemshorn werden 300 000 Euro veranschlagt. Die Bauarbeiten sollen schon bald beginnen und möglichst in diesem Jahr fertiggestellt werden. Hintergrund ist zum einen die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs im nächsten Jahr, das mehr Platz benötigt. Darüber hinaus sei der Ausbau des Umkleidebereichs im Sinne der Unfallverhütungsvorschrift nötig, erklärt Bühning.

190 000 Euro sind als Planungskosten für die Erweiterung der Grundschule in Lemförde vorgesehen. Für die Jahre 2024 und 2025 sind jeweils weitere 500 000 Euro für den Bau veranschlagt.

Wann der Neubau der Buswende und Haltestelle am Marissa Ferienpark im Rahmen des ÖPNV für 149 000 Euro beginnen, kann Bühning noch nicht sagen: „Wir warten noch auf den Bewilligungsbescheid, da wir hierfür Gelder vom Land Niedersachsen erhalten.“ Weitere 48 000 Euro sind für den geplanten Bürgerradweg an der L345/K28 – den Lückenschluss von der Grenze der Samtgemeinde Rehden zum Dümmer – vorgesehen.

Die wichtigste Einnahmequelle für die Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die sie von ihren Mitgliedsgemeinden bekommt. Der Hebesatz wurde auf 66 Prozent festgesetzt. Die mit 6,5 Prozentpunkten größte Erhöhung seit Jahren begründet Bühning damit, dass die Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden um knapp 15 Prozent gesunken ist. Die geringere Wirtschaftskraft habe mit veränderten Rahmenbedingungen wie beispielsweise der Entwicklung der Energiepreise und Veränderungen bei der Gewerbesteuer zu tun, erklärt Bühning. Trotz des hohen Hebesatzes erziele man mit 7 178 500 Euro rund 400 000 Euro weniger Erlöse als im Vorjahr.

Ungefähr ein Viertel der Samtgemeindeumlage und knapp 20 Prozent der gesamten ordentlichen Aufwendungen werden für die Kinderbetreuung veranschlagt. Bühning: „Das ist ein wesentlicher Punkt, auch in anderen Kommunen. Die Tendenz hier ist steigend, da auch die Anforderungen in diesem Bereich immer umfangreicher werden.“

Ratsherr Jürgen Hage: Keine Gestaltung im Haushalt zu erkennen

Die Ratsmitglieder stimmten dem Haushaltsplan nach den Statements der Fraktionen zu. Alle? Nein, ein Mitglied nicht. Jürgen Hage stimmte gegen das Zahlenwerk. Seinen Ausführungen, warum das so ist, schickte er voraus, dass er nicht im Namen seiner FDP-Fraktion spricht. Der Unternehmer aus Hüde kann nach eigener Aussage keine Gestaltung im Haushalt erkennen. „Das Jahr 2022 haben wir offensichtlich verträumt. Es ist kaum etwas umgesetzt worden“, blickte Hage kritisch zurück. „Warum ist das so?“, fragte er in die Runde und verwies auf seinen Antrag vor drei Jahren zum Bau eines Radweges auf dem Dümmerdeich von Hüde nach Lembruch. „Bis auf eine fragwürdige und fehlerhafte Planung, die viel gekostet hat, ist nichts passiert.“

Der Darstellung, dass die Samtgemeinde stark verschuldet ist, stimmte er mit Verweis auf die Bargeldreserven der Mitgliedsgemeinden nicht zu. Er sprach von „einer nie da gewesenen Liquidität“ und sieht die Samtgemeinde „unter dem Strich mehr als schuldenfrei“. Von dem Antrag der FDP-Fraktion zum Finanzausgleich für Großprojekte in der Samtgemeinde habe er nichts wieder gehört. Hintergrund: Bereiche wie Grundschule oder Feuerwehr sind Aufgabe der Samtgemeinde und darum auch von ihr zu finanzieren. Allerdings können die Mitgliedsgemeinden unter bestimmten Voraussetzungen die Finanzierung unterstützen.



Erstaunt zeigte sich Hage, dass die Personalaufwendungen nicht explizit erwähnt wurden. Denn mit mehr als fünf Millionen Euro machten sie über 39 Prozent der Gesamtausgaben aus, rechnete er vor und machte einen Vergleich zur Gemeinde Wagenfeld. Während man in den vergangenen Jahren in der Samtgemeinde Lemförde von dem Neubau einer Turnhalle, eines Bauhofes, dem Anbau der Grundschule und dem Neubau von Feuerwehrgebäuden nur geträumt habe, habe Wagenfeld in der gleichen Zeit bereits zwei Turnhallen und einen neuen Bauhof gebaut und soeben einen Anbau der Grundschule für mehr als vier Millionen Euro beschlossen. Stets seien Fördermittel geflossen, merkte Hage an. „Was machen wir falsch, dass es bei uns nicht voran geht?“, fragte er. Am Personal könne es nicht liegen, denn da habe man gemessen an den Aufwendungen doppelt so viel. Er vermutet Defizite bei der Antragstellung. Diese müssten zu spät eingereicht, zu fehlerhaft oder nicht umfangreich genug sein, sagte er im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. „Daran sollten wir arbeiten und mutiger sein.“

Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushalt SPD: „Das ist ein unaufgeregter Haushalt. Wir haben keinen Stillstand. Manch eine Kommune wäre glücklich, so dazustehen. Wir sind stolz auf unsere eigene Wasserver- und Abwasserentsorgung.“

CDU: „Wir finden es gut, dass wir keine weiteren Darlehen mehr aufnehmen. Kosten reduzieren ist das Hauptthema. Die Verwaltung muss vielleicht auch mal etwas wirtschaftlicher denken. Wir haben das Potenzial, Einnahmen zu generieren.“

Grüne: „Wir werden dem vorgelegten Haushalt 2023 zustimmen, aber auch ein Auge darauf haben, dass im nächsten Jahr für den Klimaschutz und für die Klimafolgeanpassungen Maßnahmen und Anstrengungen unternommen werden.“

FDP: „Das letzte Jahr mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen hat gezeigt, dass es doch noch schlechter werden kann als mit Corona.“