Haushalt der Gemeinde Lembruch ist ausgeglichen

Lembruch - Der Rat der Gemeinde Lembruch hatte im Rahmen seiner Sitzung im Hotel Strandlust unter anderem den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für 2017 auf der Tagesordnung stehen. Diese wurden nach Vorstellung der Zahlen einstimmig verabschiedet.

Gerd-Dieter Bühning, Leiter des Amtes für Finanzwesen, verkündete Ratsmitgliedern und Zuschauern, dass die Gemeinde Lembruch mit ordentlichen Erträgen von 1 313 600 Euro plant. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1 347 300 Euro gegenüber. Der sich daraus ergebende Fehlbedarf von 33 700 Euro kann durch die Überschussrücklage von 501 850 Euro jedoch locker ausgeglichen werden.

Steuern und Abgaben belaufen sich auf 1 185 400 Euro. Durch die Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 30 200 Euro zu rechnen. Durch die Grundsteuer B kommen 250 000 Euro in die Kasse. Einnahmen durch die Gewerbesteuer werden mit 300 000 Euro veranschlagt. Der Einkommenssteueranteil liegt bei 483 500 Euro, der Anteil an der Umsatzsteuer bei 39 000 Euro. Die Zweitwohnungssteuer macht 79 000 Euro aus. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B bleiben unverändert bei 360 v.H., der der Gewerbesteuer bei 375 v.H.. Die Steuerkraftmesszahl sinkt von 1 079 175 Euro im Jahr 2016 auf 965 896 Euro. Dies entspricht einer Reduzierung von 10,5 Prozent.

Die Steuer-Transferaufwendungen belaufen sich auf 1 106 000 Euro. An Gewerbesteuerumlage werden 54 400 Euro fällig. 477 700 Euro gehen durch die Kreisumlage von den Konten ab. Die Samtgemeindeumlage beläuft sich 502 800 Euro. Aus den Einnahmen der Zweitwohnungssteuer müssen 71 100 Euro abgeführt werden.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas belaufen sich auf 54 300 Euro. 3 000 Euro fließen in verschiedene Bauleitplanungen. Abzüglich diverser Auflösungserträge liegen die Gesamt-Netto-Abschreibungen bei 37 800 Euro. Den größten Posten, 204 100 Euro, machen Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen inklusive Straßenbeleuchtung aus.

Die Gemeinde Lembruch möchte in diesem Jahr 40 000 Euro für Grunderwerb ausgeben, der Neubau der Brücke am Mittelweg über die Grawiede wird 282 000 Euro kosten. Für den Brückenneubau werden Zuweisungen durch das Förderprogramm ZILE in Höhe von 112 800 Euro eingeplant.

Zum 1. Januar belief sich die Liquidität der Gemeinde auf 738 600 Euro. Diese wird sich zum 31. Dezember auf 557 300 Euro verringert haben.

Die Darlehens-Schulden betrugen zum Stichtag 1. Januar etwa 214 300 Euro. Rund 14 800 Euro werden davon in diesem Jahr getilgt. J mj