Hotel „Haus am See“ steht zum Verkauf ‒ Betrieb geht uneingeschränkt weiter

Von: Michael H. Dümer

Teilen

Im Vorfeld der Eröffnung von „Stratmanns Haus am See“ waren der Hotel- und Gastronomiebereich saniert und die Außenanlagen neu gestaltet worden. © Dümer

Das Hotel „Haus am See“ in Lembruch soll verkauft werden. Die Investoren betonen: Der langjährige Pachtvertrag mit der Gastronomenfamilie Stratmann ist nicht in Gefahr. Der Betrieb soll uneingeschränkt weitergehen.

Lembruch – „Modernes Wellness-Hotel mit maritimem Flair am Dümmer-See zu verkaufen“, heißt es bei Facebook unter den Angeboten eines Maklers aus der Dümmerregion. Die dazu veröffentlichten Bilder lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um „Stratmanns Haus am See“ an der Birkenallee in Lembruch handelt. Für das am See gelegene Hotel mit einer Gesamtfläche von mehr als 2400 Quadratmetern und einer Gastraumfläche von rund 700 Quadratmetern möchte die Investorengruppe „Seeblick Immobilien GmbH“ mit Sitz in Georgsmarienhütte 4,6 Millionen Euro haben.

„Ja, wir wollen verkaufen“, bestätigt Geschäftsführer Martin Wüst auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Wunsch sei aus Kreisen der Teilhaber der „Seeblick Immobilien GmbH“ geäußert worden. „Aber es ist uns ganz wichtig, dass es mit ,Stratmanns Haus am See‘ weitergeht. Und mit der Pächterfamilie Stratmann!“ Nach Aussage von Martin Wüst gibt es einen langjährigen Pachtvertrag, an dem auch bei einem Verkauf der Immobilie nicht zu rütteln ist. Man habe das Hotel in Lembruch schließlich erworben, um es nach langem Leerstand wieder mit Leben zu füllen. An dieser Zielsetzung halte man auch weiterhin fest. Zum Verkauf stehe übrigens nur das Hotel, nicht die unmittelbar benachbarte Gaststätte „Kajüte.“

Die Investorengruppe „Seeblick Immobilien GmbH“ hatte das Gebäude nach rund fünf-jährigem Leerstand gekauft und saniert. Vorbesitzer war die Steinemann Dümmersee Vermögens- und Verwaltungs GmbH & Co. KG gewesen. Deren Geschäftsführer ist laut Handelsregister der Osnabrücker Geschäftsmann Heinz-Werner Steinemann.

Martin Wüst ist nach eigenen Worten auch einer der Besitzer des Waldquartiers, des früheren Waldhotels, in Bad Essen. Man habe beide Objekte im Paket gekauft, so Wüst. Ein Verkauf des Hotels in Bad Essen werde derzeit nicht in Erwägung gezogen.

Das Anwesen in Lembruch verfügt über 35 Hotelzimmer und einen großen Gastronomiebereich. Über viele Jahre war das Hotel unter dem Namen „Seeblick“ ein Begriff weit über die Grenzen der Dümmerregion hinaus. Die Lohner Gastronomenfamilie Stratmann hat es gepachtet und im Mai 2021 unter dem Namen „Stratmanns Haus am See“ eröffnet. Die Familie betreibt seit vielen Jahren einen Hotel- und Gastronomiebetrieb in Lohne. Zu den Verkaufsplänen wollte man sich auf Nachfrage der Kreiszeitung nicht äußern. Der Hotel- und Gaststättenbetrieb laufe uneingeschränkt weiter.

Lembruchs Bürgermeister Michael Macke zeigte sich von den Verkaufsplänen überrascht: „Ich bin davon ausgegangen, dass hier eine langfristige Lösung gefunden werden konnte, als das Hotel im vergangenen Jahr eröffnet wurde.“ Nähere Informationen habe er als Bürgermeister dazu bislang nicht.