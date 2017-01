Harmonisch und ereignisreich

HÜDE - Ein ereignisreiches und gleichermaßen harmonisches Jahr liegt hinter dem Schützenverein Hüde-Sandbrink-Burlage. Zur Jahreshauptversammlung begrüßte Präsident Günter Niemeyer die Mitglieder und amtierenden Majestäten am Freitagabend in der Hüder Schützenhalle.

Bevor Kassierer Stefan Heseker einen einwandfreien Kassenbericht vorlegen konnte, berichtete Schießoffizier Carsten Fennker über die schießsportlichen Aktivitäten im zurückliegenden Schützenjahr. Mit dem dritten Platz der Schützen- und Seniorenmannschaft beim Pokalverbandsfest in Marl zeigte man sich recht zufrieden. Besonders gut habe Dominik Niemeyer abgeschnitten, er konnte sich bei den jugendlichen Einzelschützen den ersten Platz sichern.

Vereinsmeister wurde Max-Jasper Winter in der Jugendklasse, Melanie Gilgenbach in der Damenklasse und Stefan Heseker in der Schützenklasse. Den Er-und-Sie-Pokal holten Friedhelm und Heike Kettler, den Kaiserpokal Heinrich Koggenhop, den Königspokal Friedrich Pfannenschmidt, den Kronprinzenpokal Lena Brinkmann, den Adjutantenpokal Wolfgang Lustig, den Vizekönigspokal Ludwig Wulf, den Königinnenpokal Marita Koggenhop und der Ehrendamenpokal ging an Angelika Tomoor. Beim Familientag schossen die Schüler mit dem Lichtpunktgewehr. Hier holte Lena Kanning den Vereinsmeistertitel. Beim Dorfpokalschießen konnten die Initiatoren im zurückliegenden Jahr 16 Mannschaften verzeichnen. Den Dorfpokal holte der Schützenverein.

Eingangs hatte Niemeyer die Höhepunkte des Schützenjahres in Erinnerung geholt. Die Krönung aller Veranstaltungen war das Schützenfest auf dem Festplatz. Bei bester Unterhaltung konnte mit befreundeten Vereinen und vielen Gästen eine stimmungsvolle Party gefeiert werden. Dem Rückblick des Präsidenten folgten die Berichte aus den Reihen des Spielmannszuges.

Frank Gilgenbach neuer Fahnenträger

Schnell vom Tisch waren die Vorstandswahlen. Einmütig wählte die Versammlung im Block den zweiten Vorsitzenden Ralf Klostermann, Schießoffizier Carsten Fennker und Schriftführer Wilhelm Jacob wieder in deren Posten. Nach 15-jähriger Dienstzeit als Fahnenträger im Verein stellte sich Bruno Matzke nicht wieder zur Wahl. Sein Nachfolger ist Frank Gilgenbach. Turnusgemäß wird Wolfgang Kramer als Kassenprüfer von Wolfgang Lustig abgelöst. Er übernimmt die Aufgabe gemeinsam mit Friedhelm Kettler.

Das Schützenfest soll in Hüde in diesem Jahr vom 22. bis zum 24. Juli gefeiert werden. Bis dahin will der Verein ein beleuchtetes Schild über dem Eingangsbereich des Schützenplatzes aufstellen. Außerdem soll für die Schützenfesttage eine Lichterkette am Feuerwehrhaus aufgehängt werden, um diesen dunklen Bereich etwas einladender für alle Gäste zu gestalten.

Für die Königstafel in der Schützenhalle hat der Verein einen neuen Gestalter gefunden. Markus Recker wird diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen, die seit nunmehr 28 Jahren Rolf Schweiger zur Zufriedenheit aller Grünröcke ausgeführt hatte. J hm