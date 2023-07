Fahrzeuge mit spannender Geschichte

Teilen

Oldtimer aller Baujahre lassen die Herzen der Fans höher schlagen. © Gerwanski

Das fünfte Hageweder Oldtimer Treffen lockt die Besucher aus nah und fern an

Hagewede – Eine „heiße Sache“: Die Abkürzung „HOT“ steht für das Hageweder Oldtimer Treffen und ebenso für das Hageweder Oldtimer Team als Veranstalter. Nun schon zum fünften Mal richtete das Team dieses Treffen aus. „Aber erstmals sind wir hier auf dem Schützenplatz in Hagewede-Marl“, erklärt Dieter Last, der 1. Vorsitzende. „Hier am Schützenhaus haben wir eine bessere Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt uns. Es ist einfach super hier.“

Gut und gerne 200 Fahrzeuge haben sich am Samstagnachmittag bereits auf dem Platz eingefunden. Ganz genau lässt sich das nicht sagen. Denn: „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen“, sagt der Vorsitzende. Manche Teilnehmer würden auf der dreitägigen Veranstaltung sogar übernachten, andere würden vielleicht für einen Tag oder sogar nur für Stunden vorbeischauen. Und so haben die Ordner immer wieder etwas zu tun, müssen Oldtimer auf das Gelände leiten, Parkplätze zuweisen oder andere Fahrzeuge sicher hinunterleiten. Wenn auch die Pkw überwiegen, so sind ebenfalls Motorräder und alte Wohnwagen zu bewundern.

Während Dieter Last den zahlreichen Besuchern Informationen zur Veranstaltung über das Mikrofon mitteilt, hat mittlerweile Volker Kuhlmann aus Wagenfeld seinen BMW, Baujahr 1978, neben dem Vorsitzenden gut sichtbar im Eingangsbereich platziert. „Mega schön“, schwärmen beide über den Oldtimer. Selbst die Farbe Kastanienrot-Metallic begeistert die Fans. Und da die Freude zum Detail dazu gehört, weisen sie auf die Nähte der Vordersitze hin, die der flüchtige Betrachter vielleicht nicht richtig wahrgenommen hat. „Sogar die Nähte sind passend auf die Lackierung abgestimmt.“

Einen BMW mit dem Baujahr 1978 stellten Dieter Last (links) und Volker Kuhlmann in Hagewede vor. © Gerwanski

Aber nicht nur die Fahrzeuge selbst seien faszinierend, sagt Dieter Last. „Zu jedem Auto gibt es eine Story. Es sind schließlich Fahrzeuge mit Geschichte.“ So führt der Rundgang beispielsweise zu Dennis Vette aus Wehdem im Kreis Minden-Lübbecke. Der 19-Jährige stellt seinen Trabant 601-S vor. „Alles noch original aus DDR-Zeiten“, berichtet er über das Liebhaberstück mit dem Baujahr 1981. Das Interesse am Trabant sei durch seinen Großvater geweckt worden, der in der DDR wohnte. An seinem Trabant liebt er den „Geruch des Zweitakters und das Trommeln des Motors“. Schon vor einigen Wochen war Dennis Vette beim Oldtimer-Treffen in Aschen dabei. Nach Hagewede hat der Trabant-Fan nun sogar einen Wohnwagen mitgebracht. Den könne sein Kleinwagen durchaus ziehen, sagt er. Im vierten Gang und bei Tempo 75 sei dann allerdings „Feierabend“.

In einer anderen PKW-Klasse ist einige Schritte weiter der Mercedes 170 VA von Günter Hübner aus Stemwede angesiedelt. „Das Baujahr ist 1952“, verrät der Oldtimer-Fan, der in den 1960er Jahren eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert hat. Den Mercedes habe er vor sechs Jahren gekauft, verrät er. Die Baureihe mit ihren übergroßen Kotflügeln und den hinten angeschlagenen Türen wirke eigentlich viel älter, berichtet Günter Hübner. „Das liegt daran, dass der 170 VA bereits 1936 entwickelt wurde. Über die Kriegsjahre hinweg gab es keine Weiterentwicklung, und so wurde dieses Model praktisch unverändert bis 1953 gebaut.“ Der Preis habe seinerzeit bei 7500 D-Mark gelegen. Zum Vergleich habe ein VW-Käfer damals 2800 D-Mark gekostet.

Für all die Oldtimer-Freunde – ob Besitzer oder Bewunderer – gibt es bald schon ein Wiedersehen. Am Sonntag, 17. September, findet von 10.30 bis 18 Uhr ein Old- und Youngtimertreffen in Stemwede-Oppenwehe statt. Einer der Organisatoren ist Günter Hübner, der sich über Anmeldungen unter der Rufnummer 0151 / 55642773 freut.

Mit seinem Mercedes 170 VA – und den übergroßen Kotflügeln – besucht Günter Hübner aus Stemwede gern die Oldtimertreffen. © Gerwanski