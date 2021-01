Hängematten und viel mehr

Brockum – Individualität und das kreative Handwerk begeistern Heinrich Veltman seit jeher. Seit gut 40 Jahren werden auf dem Moorwindhof in Brockum mit Freude und Akribie Hängematten und Hängesessel nach indianisch-amerikanischem Vorbild sowie Schaukel-, Kletter- und Turngeräte in solider und althergebrachter Weise gefertigt.

Anfangs war dieses Herstellungs- und Vermarktungskonzept als Wohngemeinschaftsprojekt geplant. „Das veränderte sich dann in der Weiterentwicklung und ist zu einer kleinen Manufaktur und Seilverarbeitungsbetrieb geworden“, erzählt Veltman von den Anfängen des heute weit über Deutschland hinaus bekannten Moorwindhofes.

Nach seinem Abitur manifestierte dich der Gedanke immer mehr, etwas Besonderes zu schaffen. „Wir lebten damals in den siebziger Jahren in Berlin in einer Wohngemeinschaft“, erinnert er sich. Auf der Suche nach etwas Neuem und mit dem Ziel, eine alternative Existenzmöglichkeit für die Kommune zu suchen, verbrachte Veltman rund ein Jahr in den USA.

Schnell war ein Produkt gefunden, als Veltman dort auf die Hängematten stieß. Er arbeitete in der Produktion mit und erlernte die Herstellung von der Pike auf.

Mit diesen Erkenntnissen kehrte er Ende der siebziger Jahre nach Deutschland zurück. „Ich habe dann die erste Hängematte gefertigt und auf dem Flohmarkt an der Leine in Hannover verkauft“, berichtet er.

Der rasche Verkaufserfolg spornte an und schon 1981 wurde das Gewerbe angemeldet und richtig losgelegt. Inzwischen war Veltman mit seiner Frau Petra Diekmann-Veltman nach Dörpel bei Eydelstedt umgezogen. Das Programm wurde erweitert, es gab Hängematten in verschiedenen Größen, hinzu kamen Sitzhängematten.

Allmählich wurde Ende der 1990er Jahre die Werkstatt zu klein für all die Ideen in der Fertigung. Fantasievoll gefertigte Kletter- und Turngeräte, Strickleitern und vieles mehr baute Veltman mit seinem Team in sorgfältiger Handarbeit.

So zog der gesamte Betrieb im Jahr 2000 in eine neue, architektonisch genau zugeschnittene Werkstatt mit angeschlossenem Ladengeschäft nach Brockum um.

Die Moorwindhof-Hängematten sind auch auf vielen Messen und Ausstellungen zu finden. Hier zeigt Heinrich Veltman auch gerne das Handwerk des Seilers. „Dieser Beruf ist heutzutage nahezu ausgestorben“, weiß Veltman. Seine Hängemattenmanufaktur verfügt über eine traditionelle Reeperbahn, mit dem Tauwerk in althergebrachter Tradition gedreht wird.

Zurück zur Sonnenstraße 78 in Brockum. Hier dürfen sich Kunden nun über eine Vielzahl leicht schaukelnder und durch und durch bequeme Lagerstätten, gefertigt in traditioneller Handwerkskunst, freuen. „Unsere Produktionsmaxime war und ist bis heute Solidität und Formschönheit. Alle unsere Produkte sind handgefertigt und auf Fehlerlosigkeit überprüft“, sagt Veltman. Als Grundmaterial wird nach wie vor massives Hartholz wie Eiche, Esche, Buche und Schichtholz sowie wetterfestes Kunsthanftauwerk verwendet.

„Unsere landauf, landab als Prachtstück bekannte Moorwindhof-Hängematte zeichnet sich durch ihre Größe, ihre Bequemlichkeit und robuste Stabilität aus. Das Seilgeflecht ist geschlungen, nicht geknotet, was einen optimalen Liegekomfort garantiert. Wir verwenden Kunsthanfseil auf Polybasis, um ein sehr langes, schaden freies Hängen im Garten auch bei schlechtem Wetter zu gewährleisten“, erklärt der Handwerker.

Die wetterfesten Hängematten würden sich nicht nur dazu eignen, in absoluter Schwerelosigkeit den Stress des Alltags abzulegen, sondern sind auch ein abenteuerlicher Tummelplatz für kleine und große Kinder. So gehören auch Kindergärten und therapeutische Einrichtungen aufgrund der entspannenden Wirkung der Hängematten und Hängesitze zum Kundenkreis des Moorwindhofes.

„Egal wo Sie Gelegenheit finden, die Liege- oder Sitzhängematte aufzuhängen, ob in oder zwischen kräftigen Bäumen oder im dafür vorgesehenen Massivholzständer im Garten, zwischen Wänden oder an der Zimmerdecke, auf der Terrasse oder unter der Pergola, immer wird sie ein besonderer Anziehungspunkt sein“, freut sich Heinrich Veltman.

Von Heidrun Mühlke

+ Die wetterfesten Taue werden von Hand verspleißt, das macht die Geräte besonders haltbar. © -