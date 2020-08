Gute Zeiten liegen in der Luft

An der Bar dü Mar am Hüder Dümmer-Strand lässt es sich gut aushalten.

Nach der Hochzeit des Tourismus am Dümmer kam ein Tal, doch seit einigen Jahren befindet sich die Region wieder im Aufwind – auch, aber bei Weitem nicht nur wegen des Marissa-Ferienparks. „Es liegt in der Luft, dass wir gute Zeiten haben könnten“, sagt Anselm Höfelmeier, Vorsitzender des Tourismusverbands Dümmerland. Vor dem Hintergrund steigender Besucherzahlen und veränderten Freizeitverhaltens sieht er aber auch Handlungsbedarf in Sachen Infrastruktur.

Gründe für Höfelmeiers Optimismus gibt es mehrere: bessere Wasserqualität im See, steigender Trend zu Kurzurlauben in Deutschland und der konkret werdende Bau des Schilfpolders, der die Wasserqualität weiter verbessern soll. „Wir haben aktuell viele Gäste, die zum ersten Mal am Dümmer sind“, so Höfelmeier. Deren Feedback sei sehr positiv.

Großer Besucherandrang an Wochenenden

Dass die Region wieder beliebter wird, freut Touristiker und Gemeinden, doch aktuell stößt der Dümmer insbesondere an den Wochenenden an seine Grenzen. „Gerade die Sonntage sind sehr schwierig geworden“, so Höfelmeier. Tourismusmanagerin Jessica Weßling bestätigt diesen Eindruck. „Insbesondere an den Hotspots wie den Badestränden ist es am Wochenende sehr voll.“ Unter der Woche sei es nicht so schlimm. Beide sehen als Ursache für die ungewöhnlich vielen Tagesgäste die Corona-Pandemie. „Die Leute wollen einfach nach draußen. Außerdem machen viele in diesem Jahr keinen Urlaub im Ausland und entdecken dann den Dümmer“, so Weßling.

+ Bei Campern ist der Dümmer besonders beliebt. © Brauns-Bömermann, Simone

In einigen Regionen haben die Verantwortlichen aufgrund des Ansturms Strände gesperrt oder Tagestouristen die Anreise verweigert. Den Dümmerdeich zu sperren ist aus Sicht Höfelmeiers keine Option – höchstens als Ultima Ratio an Feiertagen, wenn gar nichts mehr geht. „Ich vertraue darauf, dass sich die meisten Menschen an die Regeln halten.“ Kritisch sei es vor allem dort, wo Warteschlagen seien.

Wirtschaftliche Auswirkungen von Corona

Und wie sieht es mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise aus? „Ich habe bis jetzt den Eindruck, dass die meisten Touristiker am Dümmer besser durchgekommen sind, als der Bundesschnitt. Auch dank der Hilfspakete“, so Höfelmeier. Bei einigen werde es aber eng. Weil es am Dümmer auch früher schon harte Zeiten gegeben habe, seien die Betriebe, die überlebt hätten, heute insgesamt solide aufgestellt. „Wenn es aber noch einen harten Lockdown gibt, gehe ich davon aus, dass einige nicht durchhalten werden.“

+ Betonplatten auf dem Dümmerdeich sind beschädigt © Russ, Melanie

Wenn mehr Gäste kommen, muss die Infrastruktur mithalten können. Ein wesentliches Element ist dabei der Dümmerdeich. „Der Deichweg zwischen Lembruch und Hüde müsste eigentlich erneuert und verbreitert werden“, sagt Höfelmeier. Die Betonplatten sind zum Teil gebrochen, wo an den Rändern kein Gras wächst, ist der Deich erodiert. Wenn sich Fußgänger und immer mehr Radfahrer, die dank E-Bike zügig unterwegs sind, den schmalen Deich teilen müssen, sind Unfälle unvermeidbar.

Auch das Radwegenetz müsste aus Sicht Höfelmeiers verbessert werden. Schließlich werbe man damit, Fahrradregion zu sein. Daran arbeite die Verwaltung bereits mit den Räten. So sei angedacht, den Weg „Zur hohen Sieben“ bis zum Marissa-Park zu verlängern. Durch ein gutes Radwegemanagement sei es auch möglich, den Tourismus um die Naturschutzgebiete mit den Rast- und Nistplätzen herumzuleiten. Bedauerlich findet der Vorsitzende des Tourismusverbands, dass der im Bereich Rehden geplante Bürgerradweg keinen Anschluss an den Dümmer bekommt. Das hätte eine finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ vorausgesetzt. Weitere Baustellen sieht Höfelmeier bei fehlenden Parkplätzen in Hüde und der Ortsdurchfahrt in Lembruch, die als Hauptverkehrsader auch viele Sattelschlepper nutzen.

Tourismus bringt Wertschöpfung

„Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass nicht nur am Dümmer investiert werden kann“, betont Anselm Höfelmeier. Auch in den übrigen Mitgliedsgemeinden seien Investitionen wie der Kita-Neubau erforderlich. Aber er weist auch darauf hin, dass durch den Tourismus am Dümmer viel Geld für die Region verdient werde. Von Touristen profitierten auch Supermärkte oder Handwerker in Lemförde. „Diese Wertschöpfungsketten werden manchmal übersehen“, findet Höfelmeier. „Der Tourismus bringt der Samtgemeinde insgesamt einen großen Mehrwert, darum ist es wichtig, dass sich alle Mitgliedsgemeinden einbringen.“