Lehrer wünschen sich viel Platz für individuelle Förderung

Von: Melanie Russ

Die Grundschule Lemförde soll einen Anbau bekommen. Leiterin Cordula Lindemann stellte dem Schulausschuss ein umfangreiches Raumkonzept vor. © Russ

Die Leiterin der Grundschule Lemförde stellte im Schulausschuss ein Raumkonzept für geplanten Anbau vor. Was davon finanzierbar und umsetzbar ist, muss der Samtgemeinderat entscheiden. Außerdem stellte sie die Entwicklung der Schülerzahlen vor. Fazit: Es wird verdammt eng.

Lemförde – Als der Lemförder Samtgemeinderat im September 2022 mehrheitlich für einen Anbau an der Grundschule in Lemförde bei Erhalt der Außenstelle Brockum stimmte, da war im Wesentlichen von drei Klassenräumen, einem Betreuungsraum und sanitären Anlagen die Rede. Geschätzte Kosten: 1,27 Millionen Euro. Und natürlich eine Mensa für den Ganztag. Das Raumkonzept, das Schulleiterin Cordula Lindemann am Dienstagabend im Schulausschuss vorstellte, ließ dagegen eher an den Neubau einer ganzen Schule denken. Es ist deutlich umfangreicher und berücksichtigt auch eigene Räume für Nutzungen, bei denen momentan Improvisation gefragt ist.

Das Konzept hatte Lindemann gemeinsam mit ihrem Kollegium erarbeitet. Es beinhaltet alles, was aus Sicht der Lehrer für eine vierzügige Grundschule erforderlich ist, die allen Anforderungen an einen modernen Unterricht genügen will. Grundlage waren zum einen die Annahme, dass die Grundschule Lemförde dauerhaft vierzügig wird, zum anderen der Anspruch, Begabung, Persönlichkeit und emotionalen Entwicklung der Schüler individuell zu fördern. Dafür braucht es Orte zum individuellen Lernen, offene Lerngruppen, aber auch Räume, in denen die Schüler zur Ruhe kommen können.

Ganz oben auf der langen Liste stehen eine Mensa, in der alle Schüler essen können und die nach Möglichkeit auch für Schulveranstaltungen, Konferenzen und Ähnliches genutzt werden kann, außerdem sechs Klassenräume jeweils mit dazugehörigem Gruppen- und Förderraum sowie passend zu den Klassen kleine Lerninseln und Bewegungsflächen zum Beispiel auf den Fluren.

Ein Förderraum für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache wäre laut Cordula Lindemann ebenfalls wünschenswert, außerdem ein zusätzlicher Musikraum und ein Kunstraum jeweils mit ausreichendem Stauraum für Unterrichtsmaterialien. Für den Vormittagsunterricht reiche der vorhandene Werk-/Kunstraum aus, so Lindemann. Aber mit einem weiteren einfach ausgestatteten Kunstraum könne man im Ganztag weitere AGs anbieten. Einen richtigen Computerraum hätte das Kollegium ebenfalls gerne wieder. Der bisherige wurde in einen regulären Klassenraum umgewandelt. Außerdem steht ein Raum für projektbezogenen Ganztag und ergänzende Betreuung inklusive Lagerraum für Spielgeräte auf dem Wunschzettel.

Hinzu kommen mindestens zehn Räume für die Mitarbeiter der Grundschule: Lehrmittelraum, Teamraum mit Teeküche, Raum für Personalrat und Ruhepausen, Personalraum für Assistenzen der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, Raum für den Schulsozialarbeiter (eventuell mit benachbartem Bewegungsraum), Werkstatt für den Hausmeister, Umkleideraum für die Reinigungskräfte (eventuell inklusive Putzmittellager), weitere Räume für Technik, Lager und Ähnliches.

Das alles sei aus Sicht des Kollegiums erforderlich, ob es auch finanzierbar sei, müsse der Samtgemeinderat entscheiden, gab Cordula Lindemann den Stab weiter und brachte in diesem Zusammenhang auch von Bund und Land versprochene Förderprogramme zur Sprache.

Wie Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup erläuterte, ist der Städte- und Gemeindebund als Vertreter der Kommunen mit dem Kultusministerium in Gesprächen über Förderprogramme zum Ganztagsausbau und macht auch Druck. „Unser Riesenproblem als Kommune ist, dass wir ein bisschen in der Luft hängen.“ Denn ohne Fördermittel könne die Samtgemeinde einen Anbau in der gewünschten Form nicht bezahlen. Eine Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln ist aber in der Regel, dass die Maßnahme nicht vor der Bewilligung begonnen werden darf. Will die Samtgemeinde also Zuschüsse bekommen, muss sie mit der Umsetzung womöglich länger warten, als ihr lieb ist.

Bevor der erste Stein gesetzt wird, muss aber ohnehin die konkrete Planung stehen. Und die verzögert sich. Nachdem bereits ein kleiner Wettbewerb mit drei Planungsbüros gestartet worden war, stellte sich heraus, dass angesichts der zu erwartenden hohen Baukosten ein europaweiter Wettbewerb erforderlich ist. Zu dessen Vorbereitung hat die Verwaltung bereits mit einer Anwaltskanzlei Kontakt aufgenommen. Laut Lars Mentrup wird es noch in diesem Jahr ein Ergebnis geben.

Cordula Lindemann ist die gesamte Problematik durchaus bewusst. Angesichts der steigenden Schülerzahlen und der Erwartung, dass im Schuljahr 2025/26 Container genutzt werden müssen, weil der Schule die Klassenräume ausgehen, bat die Grundschulleiterin dennoch eindringlich: „Ich möchte allen ans Herz legen, dass die Zeit drängt!“

Um die 100 Erstklässler im Schuljahr 2023/24 Es wird enger in der Grundschule Lemförde – wieder einmal. Denn der nächste erste Jahrgang, der im Sommer eingeschult wird, wird wieder vierzügig. Wenn es dumm läuft sogar fünfzügig, wobei das nach Einschätzung von Schulleiterin Cordula Lindemann eher unwahrscheinlich ist.

Vor allem wegen der 30 „Flexikinder“ hängt die Schulleiterin bei der Planung momentan etwas in der Luft. Diese Kinder werden zwischen dem 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt, und ihre Eltern können bis zum 1. Mai entscheiden, ob sie schon in diesem Jahr oder erst im nächsten eingeschult werden. Nach jetzigem Stand gibt es im Schuljahr 2023/24 etwa 100 Erstklässler. Ab 105 Kindern müsste eine fünfte Klasse gebildet werden, weil sonst die maximale Klassenstärke von 26 Schülern überschritten wäre.

Das würde das Raumproblem zusätzlich verschärfen. Wie Cordula Lindemann in der Sitzung des Schulausschusses berichtete, wird schon jetzt der frühere Computerraum als regulärer Klassenraum genutzt. Im kommenden Schuljahr fehlt schon bei vier ersten Klassen ein Raum. Es gebe Überlegungen, die Schulküche in einen Klassenraum zu verwandeln. Sie sei im Gespräch mit der benachbarten Oberschule, ob man bei Bedarf deren Küche nutzen könne, so Lindemann.

Eine weitere Überlegung wäre, die dritte Klasse der Außenstelle Brockum, die normalerweise zum vierten Jahrgang nach Lemförde wechselt, in Brockum zu belassen. Das wäre nach Einschätzung der Schulleiterin aber suboptimal, da man den Raum in Brockum eigentlich für andere Dinge benötige und es für die Kinder gut sei, ihr letztes Grundschuljahr in Lemförde zu verbringen, bevor es an die weiterführenden Schulen gehe.

Aktuell werden in der Grundschule Lemförde 289 Mädchen und Jungen unterrichtet. Elf Schüler haben einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, davon fünf mit einer Schulassistenz. „Tendenz steigend“, wie Lindemann berichtete. Den offenen Ganztag nutzen 153 Kinder (53 Prozent), davon 101 an allen drei Tagen.

An der Grundschule sind 20 Stammlehrkräfte und zwei Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, 16 pädagogische Mitarbeiter und ein Schulsozialarbeiter beschäftigt. Hinzu kommen Hausmeister, Sekretariat, Reinigungskräfte und Ähnliches.