Grundschule in Brockum: Vision statt Versenkung

Von: Carsten Sander

Teilen

„Ab hier gehe ich allein“, steht auf dem Schild rechts. Gilt das in einigen Jahren sogar für die gesamte Grundschule Brockum? Aus der Außenstelle könnte bei stark steigenden Schülerzahlen in der Samtgemeinde eine eigenständige Grundschule werden. © Sander

Sie drohte in der Versenkung zu verschwinden. Doch der Schulausschuss der Samtgemeinde Lemförde hat sich mehrheitlich für den Erhalt der Grundschule Brockum ausgesprochen. Es gibt sogar eine Vision für die kleine Schule, in der derzeit nur drei Klassen untergebracht sind. Steigen die Schülerzahlen in der Samtgemeinde in den kommenden Jahren deutlich an und überschreiten dauerhaft eine Grenze, könnte aus der Außenstelle eine eigenständige Grundschule werden.

Lemförde – Am Ende einer rekordverdächtigen, aber nur in wenigen Momenten emotionalen Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Lemförde stand am Dienstagabend nicht nur ein mehrheitliches Ja für den Erhalt des Grundschulstandortes Brockum (wir berichteten), sondern auch eine Vision. Und in der wird aus der Außenstelle der Grundschule Lemförde eine eigenständige Grundschule – mit allem, was dazugehört. Wie gesagt: eine Vision. Sie könnte schon platzen, wenn der Rat der Samtgemeinde am 6. September nicht der Empfehlung des Ausschusses zum Erhalt der Außenstelle Brockum folgt, sondern für eine Schließung votiert.

Im Rittersaal des Lemförder Amtshofes wurde am Dienstag ein drittes und letztes Mal im Ausschuss über das Thema debattiert. 80 bis 90 Bürger verfolgten die Sitzung – möglicherweise so viele wie noch nie. Doch hoch her ging es deshalb nicht. Fragerunden und Diskussionen blieben im Rahmen. Wohl auch deshalb, weil die meisten Argumente schon ausgetauscht waren. Kurz ging es um die Finanzen, die bereits per Sitzungsvorlage kommuniziert worden waren. Dass aktuell eine Erweiterung der Grundschule Lemförde um

Schulleiterin Lindemann: Prognose ist „gewagt“

drei Klassenräume kombiniert mit einem Erhalt der Außenstelle Brockum um 750 000 Euro günstiger wäre, als die große Lösung mit sechs Räumen in Lemförde, aber ohne Brockum (wir berichteten), war vermutlich ein gewichtiges Argument.

Das andere war die von Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup platzierte mögliche Zukunftsperspektive. Mehr Bedeutung für Brockum? Das gefiel den Brockumer Zuhörern im Saal. Damit aus der Vision Wirklichkeit wird, müsste in den kommenden Jahren in der Grundschule Lemförde (mit der Außenstelle Brockum) jedoch viel passieren. Konkret: Per Planung (und bei Ausnutzung aller Ausbaureserven) ist die Grundschule Lemförde auf eine Vierzügigkeit ausgelegt. In Zahlen: Vier Klassen pro Jahrgang mit 26 Schülern pro Klasse. Das sind maximal 416 Schüler, die beschult werden können. Übersteigt die Schülerzahl diese Marke, könnte zunächst zwar mit fünf Klassen gearbeitet werden. Aber nicht dauerhaft. Bleibt die Zahl über mehrere Jahre jenseits der 416, stünde die Samtgemeinde in der Pflicht, eine weitere Schule bauen zu müssen. In dem Fall wäre es schön, es gäbe schon eine, meinte Mentrup: „Jetzt einen Schulstandort aufzugeben, halte ich nicht für sinnvoll.“ In seinem Kopf stecke der Gedanke, „Brockum als eigenen Schulstandort zu aktivieren“.

Im am Donnerstag beginnenden neuen Schuljahr werden 291 Kinder die Grundschule Lemförde mit ihren beiden Standorten besuchen. Die Zahl sei jedoch seit Jahren stetig wachsend, erklärt die Verwaltung. Die Samtgemeinde als Schulträger muss ihre organisatorischen Entscheidungen auf Basis einer Zehn-Jahres-Prognose treffen.

Mentrup selbst räumte ein, dass es „ein Blick in die Glaskugel“ sei, die Schülerzahlen der kommenden Jahre einzuschätzen. Aber in seiner Glaskugel sieht der Samtgemeindebürgermeister vor allem ein Baugebiet zwischen Lemförde und Stemshorn, in dem 400 Wohneinheiten entstehen sollen. Viel Potenzial für künftige Grundschulkinder. Für die Verwaltung, so Mentrup, sei es deshalb „nicht auszuschließen, dass wir fünfzügig werden“.

Brockumer Bürgermeister bietet im Fall der Fälle finanzielle Unterstützung an

Klar ist: Ein Schulneubau wäre teuer. Ein Ausbau der Schule in Brockum jedoch auch. Eine Mensa, ein Sekretariat, Büroräume, Funktions- und Betreuungsräume – all das müsste entstehen. Marco Lampe, Mitglied des Schulausschusses und Brockumer Bürgermeister, stellte flugs in Aussicht: Wenn die Grundschule Brockum irgendwann zu einer eigenständigen Einheit ausgebaut würde, dann könnte die Gemeinde Brockum finanziell etwas dazu beisteuern. Genug Platz würde das Grundstück bieten, so Mentrup: „Wir haben dort noch Erweiterungspotenzial.“

Bei so vielen schönen, wenngleich noch wenig fundierten Aussichten hatte Cordula Lindemann, Leiterin der Grundschule Lemförde, die seit Beginn der Diskussion die Abkehr vom System mit zwei Standorten propagiert („Es ist ein Gesetz, dass Schule gebündelt sein soll – das kann man sich nicht einfach zurechtruckeln“), kaum eine Chance. Vor allem zweifelte sie an, dass die Lemförder Grundschule tatsächlich die Fünfzügigkeit erreichen wird. Diese Prognose halte sie „für gewagt“.

Fernab von Visionen und in der Gegenwart verhaftet erklärte die Schulleiterin: „Brockum ist ein schöner, kleiner, kuscheliger Standort, der aber nicht mehr den heutigen Standards entspricht.“ Förderunterricht, Musik, Sport, Projekte – vieles, was in Lemförde geht, gehe in Brockum nicht. Und das organisatorische Problem – der Pendelverkehr speziell für Schüler mit Ganztagsbetreuung – komme dazu. Gegenrede von Ausschuss-Mitglied Andrea Weidemann: „Dann können doch die Kinder, die nicht in den Ganztag sollen, nach Brockum gehen.“

„Schule zu schließen, halte ich für fatal“

Dass das keine Einzelmeinung ist, deutete sich nach einer Wortmeldung von Heike Hannker an. „Jetzt eine Schule zu schließen, zu der Eltern ihre Kinder bewusst schicken, halte ich für fatal“, sagte das Ausschussmitglied und erntete lauten Applaus aus der Zuhörerschaft.

Auch die Ausschussvorsitzende Dr. Gitta Egbers positionierte sich klar pro Brockum: „Unser Schulstandort in Brockum ist einmalig. Schließen können wir den nur einmal. Ich vermute auch, dass wir auch dort moderne Standards umsetzen können.“

Letztlich wurde als Beschluss formuliert, dem Rat den Erhalt der Außenstelle Brockum zu empfehlen sowie die Verwaltung mit der Planung des Ausbaus der Grundschule Lemförde zu beauftragen. Mit fünf Ja-Stimmen sowie zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen gab der Ausschuss in geheimer Abstimmung grünes Licht. Sollte der Rat da mitgehen, bliebe Brockum erhalten – im Hier und Jetzt sowie als Option für Lösungsmodelle der Zukunft.