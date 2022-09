Starkes Signal für die Grundschule Brockum, aber auch Skepsis

Von: Melanie Russ

Ratsfrau Marlis Klanke überreichte die Unterschriftensammlung im Beisein mehrerer Eltern und Brockumer Ratsmitglieder an Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup. © Russ

Brockumer Bürger sammelten 799 Unterschriften für den Erhalt der Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde. Der Schulelternrat spricht sich dagegen für eine Zusammenlegung beider Standorte in Lemförde aus. Die finale Entscheidung trifft am 6. September der Samtgemeinderat.

Brockum – Bleibt die Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde oder wird sie zugunsten eines größeren Anbaus am Lemförder Standort geschlossen? Diese seit Jahresbeginn intensiv diskutierte Frage soll der Samtgemeinderat am kommenden Dienstag abschließend beantworten. Der Schulausschuss hatte sich bereits für den Erhalt ausgesprochen.

Dass die Außenstelle auch in der Bevölkerung Fürsprecher hat, zeigt das Ergebnis einer Unterschriftensammlung, die einige Brockumer nach der ersten Diskussion in der Januar-Sitzung des Schulausschusses gestartet hatten. 799 Unterschriften sind dabei zusammengekommen. Nach Überzeugung des Schulelternrates überwiegen dagegen die Vorteile einer Zusammenlegung beider Standorte.

„Man wollte mit der Aktion ein Signal setzen und aufzeigen, dass eine kleine Schule für viele Bürger sehr wohl in ein modernes pädagogisches Konzept passen kann und der jetzige Standort nicht aufgegeben werden soll“, beschreibt Brockums Bürgermeister Marco Lampe den Hintergrund der Unterschriftensammlung. Die Listen lagen für vier bis sechs Wochen an mehreren Stellen in der Region aus, zusätzlich war Ratsfrau Marlis Klanke in Brockum von Haus zu Haus gegangen.

Gemäß Auswertung haben sich 481 Brockumer in die Listen eingetragen. 165 Unterschriften stammen aus dem übrigen Samtgemeinde-Gebiet, 52 aus Stemwede und 101 Unterschriften aus 44 weiteren Orten. Laut Marco Lampe haben auch viele ehemalige Schüler der Außenstelle, die inzwischen nicht mehr in Brockum leben, unterschrieben.

„Es ist gar nicht von der Hand zu weisen, dass der Erhalt für die Gemeinde Brockum von sehr großer Bedeutung ist und der Schulstandort zusätzlich zu den Kindergärten, der Großtagespflege und dem sehr guten Netz an Tagesmüttern die Zukunft der Gemeinde positiv beeinflusst“, argumentiert der Bürgermeister. Die Außenstelle sei in den vergangenen Jahren bei der Vermarktung von Baugrundstücken ein wichtiger Faktor gewesen.

Die gesammelten Werke überreichten Lampe, weitere Vertreter des Gemeinderates und einige junge Eltern im Vorfeld der Ratssitzung an Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup. „Ich nehme freudig zur Kenntnis, dass es so viele Befürworter gibt. Das ist ein ganz deutliches Signal“, bewertet er die Sammlung.

Auf der anderen Seite befürwortet der Schulelternrat ganz klar die Schließung der Außenstelle. „Es geht um unsere Kinder und deren Schulbildung im sozialen, mentalen und auch physischen Kontext. Dieses Grundziel, allen Kindern gleichermaßen einen vollumfänglichen pädagogisch-wertvollen Unterricht zu gewährleisten, wäre durch eine Zusammenlegung der Schulstandorte in Lemförde und die entsprechend zukunftsorientierten Erweiterungsmaßnahmen einfacher möglich“, erklärt er in einer Stellungnahme.

Der Schulelternrat sieht durchaus die Vorteile der Außenstelle Brockum. Sie sei ein sehr schönes, ursprüngliches Schulgebäude in einem idyllischen kleinen Ort. „Hierzu fallen jedem sofort die Adjektive traditionell, behütet, übersichtlich und individuell ein.“ Alles Punkte, die man sich als Eltern vom Grundsatz her wünsche. Der Schulelternrat sieht aber auch, dass die Brockumer Schüler für Sport- und Werkunterricht sowie Ganztagsbetreuung mit dem Bus nach Lemförde gefahren werden müssen und dass sie nicht ohne Weiteres an Veranstaltungen in Lemförde teilnehmen können. Die höheren Kosten für eine Zusammenlegung dürfen aus seiner Sicht nicht an erster Stelle stehen.

In einem Punkt sind sich aber alle Beteiligten einig: Oberste Priorität sollte bei der Ratsentscheidung das Wohl der Kinder haben.

Ratssitzung: Die finale Entscheidung über Erhalt oder Schließung der Außenstelle Brockum soll am Dienstag, 6. September, der Samtgemeinderat fällen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rittersaal. Wie immer gibt es am Anfang auch Einwohnerfragestunde.