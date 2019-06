Grundschüler beweisen Können auf zwei Rädern

Lemförde – Für Kinder, die mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs sind, ist es wichtig, die Regeln zu kennen und einzuhalten. Dazu gehört auch, ein verkehrssicheres Fahrrad zu benutzen, das man sicher beherrscht. Außerdem sollten Kinder möglichst immer mit dem Helm unterwegs sein. Dieses und vieles mehr lernten die Viertklässler der Grundschule Lemförde bei der Radfahrprüfung.

Die Mädchen und Jungen wurden in Theorie und Praxis geschult, bevor die Prüfung im Realverkehr in Lemförde anstand. „Das Üben hat sich ausgezahlt“, lobte Schulleiterin Beate Gondek während der Siegerehrung und überreichte mit ihrer Kollegin Birgit Wilbers-Groß Plaketten und Fahrradbeleuchtungs-Sets an die besten Fahrradfahrer.

Ihr Dank galt den Eltern für die Unterstützung, die während der Übungstage brenzlige Verkehrspunkte gesichert hatten. Gleichermaßen leisteten einige Kollegen der Verkehrssicherungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr im Flecken ihren Dienst zum Schutz der Fahrradanfänger. Marco Niemann vom Landkreis Diepholz war kompetenter Ansprechpartner und Ausbilder beim Radfahrtraining, die Polizei kontrollierte die Fahrräder auf Verkehrssicherheit.

Beste Punktzahl bei der Fahrradprüfung erreichten mit nur einem Fehlerpunkt Paul Klöpfer (Klasse 4b), Steven Hoppe (4c) und Hannes Lampe (4c). Zwei Fehlerpunkte hatten Florentine Blesken (4a), Delio Allrutz (4c) , Marie Rüter (4c) und Malik Uslu (4c).

Parallel zur Radfahrprüfung hatte der ADAC ein Geschicklichkeitsturnier für die dritten und vierten Klassen auf dem Schulhof angeboten. Margarete Busch-Rumpfkeil vom ADAC Barnstorf und deren Team zeichneten dafür verantwortlich. Die Höchstpunktzahl erreichten Hanna Baade, Nevin Gören und Azra Gören aus der Klasse 3a, Greta Sellig, Eric Ziebell und Mathilda Schnock aus der 3b, Milana Nasirov, Valerie Gödke und Klaudia Koperek (3c), Lenny Suhrbier, Ruhelah Kohca und Xenia Groß (4c), Jonas Hinke, Thilo Stolte und Lukas Meyer (4b) sowie Fabian Wallner, Henry van Es und Azfer Siddiqui (4c).

Als allerbeste Radfahrerin der Schule stellte Gondek Greta Sellig besonders heraus. Die Drittklässlerin hatte als einzige null Fehler beim Geschicklichkeitsturnier gemacht und war außerdem die schnellste von allen. hm