Ausschuss gibt grünes Licht für Rettungszentrum in Hüde

Von: Melanie Russ

Die Rettungswache in Hüde ist nur ein Provisorium. Nach Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der Samtgemeinde Lemförde und dem DRK-Kreisverband soll bald die Planung für ein Rettungszentrum beginnen. © Russ

Der Lemförder Feuerwehrausschuss hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der Samtgemeinde Lemförde und dem DRK-Kreisverband Diepholz abgesegnet. Damit soll der Weg für den Bau eines Rettungszentrums in Hüde freigemacht werden.

Lemförde – Es geht voran mit der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ – wenn auch für viele Beteiligte viel zu langsam. Vor allem beim Austausch der in die Jahre gekommenen Fahrzeuge drängt die Zeit. Über den Stand der Dinge berichteten Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup und Ordnungsamtsleiter Uwe Allhorn am Donnerstagabend im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss.

Damit es mit dem geplanten Feuerwehrgerätehaus Hüde/Marl nach langer Hängepartie endlich vorangeht, stimmte der Ausschuss der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der Samtgemeinde und dem DRK-Kreisverband Diepholz für den Bau eines Rettungszentrums in Hüde zu. Darin soll auch das neue Gerätehaus untergebracht werden.

Die Vereinbarung sieht vor, dass der DRK-Kreisverband ein Grundstück an der B51 unweit der jetzigen provisorischen Rettungswache zum Preis von 28 Euro je Quadratmeter von der Samtgemeinde kauft und dort in Abstimmung mit der Samtgemeinde ein Rettungszentrum plant und baut. Es soll das Feuerwehrgerätehaus, ein Bereitschaftsgebäude der DRK-Bereitschaft Lemförde und die Rettungswache Hüde beherbergen. Die Samtgemeinde sichert im Gegenzug verbindlich zu, das Feuerwehrgerätehaus nach Fertigstellung zu einem noch zu vereinbarenden Mietzins für die Dauer von 30 Jahren zu mieten. Die Planung soll unmittelbar nach Unterzeichnung der Vereinbarung beginnen.

Zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans berichtete Allhorn, dass die Ausschreibung für das neue Mannschaftslöschfahrzeug der Feuerwehr Stemshorn noch bis zum 21. Juni läuft. Er geht davon aus, dass der Auftrag bis spätestens Anfang November erteilt werden kann. Mit der Auslieferung des Fahrzeugs sei voraussichtlich 2025 zu rechnen. Die Kosten sind zunächst mit rund 280000 Euro veranschlagt.

Angesichts der langen Lieferfristen von zwei bis drei Jahren für ein neues Feuerwehrfahrzeug und der Tatsache, dass in den nächsten Jahren eine ganze Reihe an Fahrzeugen aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden müssen, mahnten sowohl Hüdes Ortsbrandmeister Anselm Höfelmeier in der Einwohnerfragestunde als auch Thomas Mengedoth, Ausschussmitglied mit beratender Stimme, mehr Tempo bei der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans an. Mengedoth warb wie schon in der Januar-Sitzung eindringlich dafür, bei Fahrzeugen auch über Alternativen zu Neuanschaffungen – also gute Gebrauchte – nachzudenken. „Uns rennt die Zeit davon.“

Jürgen Hage (FDP) fragte erneut nach Möglichkeiten, Fahrzeuge „von der Stange“ anzuschaffen, wie sie einige Hersteller produzieren. Das wäre dann zwar nicht zu hundert Prozent auf die individuellen Wünsche der jeweiligen Ortsfeuerwehr abgestimmt, aber möglicherweise etwas günstiger und schneller lieferbar. Inwieweit diese Möglichkeit auch bei kleineren Fahrzeugen besteht, blieb in der Sitzung allerdings offen.

Bei all der geäußerten Ungeduld stellte der Samtgemeindebürgermeister klar, dass die Verwaltung ja dabei sei, den Bedarfsplan Stück für Stück umzusetzen. „Wir haben aber auch andere Verpflichtungen“, verwies er unter anderem auf die Kinderbetreuung und die Erweiterung der Grundschule, die die Finanzen der Samtgemeinde und die Kapazitäten der Verwaltung ebenfalls stark beanspruchen.

Bezüglich des Umbaus des Gerätehauses in Stemshorn laufen derzeit die Planungen. Als nächstes stünden Gespräche mit der Feuerwehr-Unfallkasse an, danach werde der Planentwurf dem Feuerwehrausschuss vorgestellt, berichtete Uwe Allhorn. Beim Ankauf eines Grundstücks für das neue Gerätehaus der Feuerwehr Mitte gibt es dagegen noch nichts Neues. Die Verhandlungen um das Wunschgrundstück stocken momentan. „Wir brauchen dafür eine Tauschfläche, die wir aktuell noch nicht haben“, beschrieb Lars Mentrup das Problem.

Sollte es mit dem Wunschgrundstück nichts werden, gibt es allerdings einen Plan B – eine Fläche, die sich bereits im kommunalen Eigentum befindet. Die Frage ist nur: Wie lange will die Samtgemeinde warten, bis sie diese Option zieht? CDU-Ratsherr Henrik Storck drängte zur Eile und bat darum, dass der Ausschuss in der nächsten Sitzung per Beschluss eine Frist setzt, bis zu der eine Entscheidung fallen muss, damit sich die Umsetzung nicht verzögert. Eine erfreuliche Nachricht hatte Lars Mentrup bezüglich des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses in Lembruch. Er soll bis zum Herbst abgeschlossen sein. Die Einweihungsfeier ist für Oktober geplant.