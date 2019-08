Ein großes Herz für die Mitmenschen

Lemförde – In ihrem jetzigen Domizil, dem Seniorenhaus „Waldblick“, hat Diakonissenschwester Charlotte Hinz bis 1999 noch Nachtwache gehalten. Heute wohnt die Seniorin, die am Samstag im „Waldblick“ und im Diakonissen-Mutterhaus „Altvandsburg“ ihren 100. Geburtstag feierte, selbst dort.

Die Begrüßung der rüstigen Seniorin mit den wachen Augen und einem messerscharfen Pragmatismus stimmte freudig. „Das ist doch keine Sache, 100 zu werden“, sagte sie zu den Gästen der Kaffeetafel im Speisesaal des Mutterhauses.

Am Vormittag hatte Hinz Besuch von Fleckens-Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch und Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe bekommen. Zweimal erhielt sie geistlichen Zuspruch: am Vormittag von Pastor Eckhart Schätzel und am Nachmittag von Pastor i.R. Fritz Wilhelm Renzelmann.

Unter den Gästen zum Kaffee waren Mitglieder des Diakonissen-Mutterhauses und langjährige Freunde wie das Ehepaar Gust aus Obereulowitz (Oberlausitz), deren Angehörige Charlotte Hinz in Lemförde gepflegt hatte.

„Wenn man Schwester Charlotte fragt, wo sie am liebsten gearbeitet hat, ist die Antwort: Überall war ich gern!“, beschrieb Oberin Schwester Heidemarie Jäckel die Jubilarin.

Als Hinz in Oslowo (Kreis Schwetz, Westpreußen) 1919 als drittes von sechs Geschwistern geboren wurde, war der Erste Weltkrieg noch kein Jahr vorüber. Hinz besuchte die Haushaltungsschule „Elim“ des Mutterhauses in Vandsburg (Westpreußen), trat 1940 in das Diakonissenhaus ein und floh mit den anderen Schwestern im Januar 1945 in den Westen.

Die Jubilarin ist gelernte Krankenpflegerin und arbeitete in verschiedenen Krankenhäusern, bevor sie von 1953 bis 1960 als Gemeindeschwester in Brockum tätig war. „Alte Brockumer kennen sie noch als fröhliche Schwester, die gut mit Kindern konnte“, erinnerte Jäckel. Hinz besuchte Kranke, initiierte einen Frauenkreis und gab Flötenunterricht.

„Charlottes Herz schlug immer für die Kinder“, so Jäckel. Ihre Arbeit mit behinderten Kindern führte sie zwischenzeitlich nach Celle-Lobetal. 1989 kehrte sie nach Lemförde zurück. Dort war sie immer als fröhliche und dankbare Schwester bekannt, die viel sang, Gitarre spielte und mit dem Fahrrad fuhr. „Als sie ihren Herzinfarkt hatte, diagnostizierte sie ihn quasi selbst und wollte sofort ins Krankenhaus. Sie empfand, dass etwas nicht in Ordnung sei“, erinnerte sich eine Schwester während des Geburtstagskaffees. Seither trainiere sie täglich mit ihrem Rollator im Park des „Waldblick“. Das scheint wie ein Credo: Nur wer sein Herz selbst kennt, kann ein Herz für Mitmenschen haben. sbb