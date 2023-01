Getrennter Neuanfang für Domzol Schmuck und die DrachenSchmiede

Von: Melanie Russ

Cornelia Domzol und Claudia Möhlenpage (rechts) geben ihre Geschäftsräume an der Hauptstraße 94 in Lemförde zum 31. Januar auf und machen künftig getrennt weiter. © Russ

Domzol Schmuck und DrachenSchmiede in Lemförde gehen ab Februar eigene Wege. Ihre gemeinsamen Geschäftsräume an der Hauptstraße geben Cornelia Domzol und Claudia Möhlenpage auf. Domzol bietet ihre Waren künftig im Direktverkauf und auf Märkten an, Möhlenpage zieht in die Immobilie an der Hauptstraße 63.

Lemförde – Sechs Jahre lang haben sich Domzol Schmuck und die DrachenSchmiede in ihren gemeinsamen Geschäftsräumen im Ortskern von Lemförde mit einem breiten Angebot von Deko-Artikeln und Schmuck, Schreibwaren und Büchern gut ergänzt. Zum Monatsende gehen Cornelia Domzol und Claudia Möhlenpage getrennte Wege. Beide bleiben den Lemfördern aber erhalten, die DrachenSchmiede zieht nur ein paar Hundert Meter weiter in die Geschäftsräume gegenüber der Bücherei. Beide beschreiten ihren neuen Weg optimistisch getreu dem Motto: „Jede Veränderung bietet die Chance auf einen Neuanfang.“

Hintergrund der Veränderung ist der Wunsch von Cornelia Domzol, künftig wieder im Direktvertrieb zu arbeiten. Zu Beginn ihrer Tätigkeit habe sie schon zwei Jahre lang von zu Hause aus gearbeitet, und seit der Corona-Pandemie habe sie wieder viel direkt vermarktet, erläutert sie. Das möchte sie nun beibehalten. „Ein Ladenlokal macht darum für mich keinen Sinn mehr.“

Domzol Schmuck ist künftig etwas dezentral in der Mozartstraße 10 beheimatet. Die Angebotspalette mit Geschenkverpackungsservice, Heliumballons, Modeschmuck, Einladungsdruck, Tupperware sowie verschiedenen Reinigungs- und Kosmetikartikeln bleibt erhalten. Und Cornelia Domzol ist weiterhin über die bekannte Telefonnummer 0163/8683920 erreichbar.

Um weiterhin im Ortskern präsent zu sein, wird sie ab März außerdem einen Stand auf dem Lemförder Wochenmarkt haben, wo unter anderem die Wela Suppen und Brühen erhältlich sind. Auch bei anderen Märkten in der Region möchte sie sich künftig häufiger sehen lassen. „Dafür fehlte mir zuletzt die Zeit“, erklärt Cornelia Domzol.

Claudia Möhlenpage wird mit ihrer DrachenSchmiede von der Hauptstraße 94 in die Nummer 63 umziehen. „Für mich alleine ist das hier definitiv zu groß“, begründet sie ihre Entscheidung.

Anfang 2017 hatte die Goldschmiedin, die sich 2004 mit ihrer DrachenSchmiede selbstständig gemacht hatte, den alteingesessenen Schreibwarenladen an der Hauptstraße übernommen und damit dann auch ihren Geschäftsbereich um Schreibwaren erweitert. Eine ungewöhnliche Kombination, die aber gut funktioniert. Zwei Jahre später erweiterten Claudia Möhlenpage und ihr Mann Martin das Geschäft noch einmal um eine Buchhandlung.

An dem Angebot soll sich in der neuen Lokalität nichts ändern. Buchhandlung, Schreibwaren, Kopierservice, Schmuckreparaturen und kleine Geschenke wandern mit. Weil die neuen Geschäftsräume nur etwa halb so groß sind und um den Umzug zu erleichtern, wird der Bestand im Januar etwas ausgedünnt. Die Neueröffnung ist am 2. März geplant.

Während des Umzugs im Februar sind Domzol Schmuck und die DrachenSchmiede telefonisch erreichbar. Beide Geschäfte bieten in dieser Zeit einen Lieferdienst an.