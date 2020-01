Gesunder Einkauf und Besuch in der Stadt

Lemförde – Die Figuren, denen Patricia Prawit ihre Stimme leiht, heißen Burgfräulein Bö aus der Kinderbuchserie „Ritter Rost“, neuerdings gesellen sich auch die Protagonisten aus dem hitverdächtigen Buch „Das Rap-Huhn“ des Kinderbuchautors Jörg Hilbert dazu. Die Songs schrieb Co-Autor Felix Janosa.

Mit letzterer Geschichte gastierte in Lemfördes Rittersaal Patricia Prawit, die viele Jahre Marlene Dietrich im Friedrichstadtpalast in Berlin spielte, in Star-Light-Express durch die Gegend raste und mit Lanze und Pferd und der gleichnamigen Band nach „Ritter Rost“ als Burgfräulein seit Jahrzehnten tourt.

In den Rittersaal hätte sie mit Ritter Rost gut gepasst, aber die Kinderbuch-Vorleserin, Musikerin und Mit-Mach-Expertin fürs junge Publikum meinte: „Ich hatte eben mal Lust auf Rappen statt Rosten“.

Wenn sie gewusst hätte, dass rund 100 Kinder, teils mit Eltern, den Saal füllten, „hätte ich Mikro und Anlage mitgebracht.“ So war die passionierte One-Woman-Minimusical-Leserin mit Beamer und Ghettoblaster unterwegs. Das passte aber auch besser zum Rap-Huhn aus der Stadt, das im Laufe der Zeit seine Coolness und Protzerei aufgab und Gefallen am Landleben fand.

An diesem Nachmittag wurde also im Amtshof gegackert, gekräht und gerappt, was das Zeug hielt, Luftgitarre von freiwilligen Kindern auf der Bühne gespielt und gesund zur Musik eingekauft. Vielleicht sollten sich manche Eltern ab dieser Woche nicht wundern, wenn beim nächsten Einkauf das von Patricia gelernte Lied über Einkaufen auf dem Bauernhof im Supermarkt vom eigenen Kind vorm Regal gesungen wird. „Alles Bio wunderbar, alles wie es früher war“, lautete der Refrain.

Mit Patricia, die vom Lesepult zum Blaster und zurück hüpft, tanzt und springt, ist Früchte erraten („Ihr sollt ja heute hier auch was lernen“) angesagt, die Kinder erklären ihr, was Rappen eigentlich heißt. „Sprechen, erklären“ meinten sie. „Fast richtig.“ Der Unterschied zum Singen sei, dass man beim Lied einer Melodie folge, beim Rap stakkato, also abgehackt, zu Musik schnell spricht. Die gefiederten Bewohner aus dem Buch heißen Henn-Riette, Henn-Rieke und Egg-bert. So war die Schreibweise im Buch.

Was im Verlauf des gut einstündigen Bilderbuchkinos mit Musik und Gesang erreicht und wie das Gegensatzpaar Stadt-Land, Land-Stadt aufgeweicht wurde, erklärte sich durch die neue Freundschaft des Rap-Huhns aus der Stadt und der Hühner vom Biohof auf dem Land. Irgendwann saßen alle Kinder im Schneidersitz ohne Schuhe auf den Ratssaalstühlen und brüteten Eier aus.

Und dann war sie auch schon wieder vorbei, die musikalisch, schauspielerische Lesung mit Prawit. Aus einem Kinderbuch wurde ein toller Nachmittag für Kinder und Eltern.