Gesetzesänderung erlaubt mehr Strom aus Windkraft

Windkraft spielt im Flächenlandkreis Diepholz (hier im Diepholzer Bruch) eine wichtige Rolle. © Archiv/Eberhard Jansen

Schattenwurf- und Schallgrenzen verhindern einen dauerhaften Eeinsatz von Windkraftanlagen. Das Energiesicherungsgesetz hat diese Regeln nun gelockert.

Landkreis Diepholz – Die Gasmangellage ist entscheidend: Über das aktuelle Energiesicherungsgesetz haben Betreiber von Windkraftanlagen die Chance, in bestimmten Bereichen mehr Strom zu produzieren. Denn der Bundesgesetzgeber hat die Schattenwurf- und Schallgrenzen solcher Anlagen gelockert. Will heißen: die Zeiten gekürzt, in denen zum Schutz der Bürger bisher kein Strom produziert werden durfte.

Was das konkret bedeutet, beschreibt die Kreisverwaltung in Diepholz so: „Dieses Gesetz ermöglicht es den Betreibern von Windenergieanlagen, im Falle einer Gasmangellage befristet bis zum 15. April 2023 die Strommenge einer Windenergieanlage zu erhöhen, deren Betriebszeit zur Verminderung oder Vermeidung von Schattenwurf beschränkt ist, sowie die Leistung und die Strommenge einer Windenergieanlage in der Nachtzeit zu erhöhen, soweit sich der Schallpegel der Anlage in dieser Zeit um maximal vier Dezibel gegenüber dem bisher genehmigten Wert erhöht.“

Naturschutz hat weiter Vorrang

Doch diese Lockerung ist kein Automatismus. Zwingende Voraussetzung ist ein Antrag, den der Landkreis Diepholz genehmigen muss. Das Interesse ist offenbar groß: Innerhalb von vier Tagen nach Veröffentlichung der Gesetzesänderung waren bereits 22 Anträge beim Landkreis eingegangen. Aber die Lockerung hat Grenzen: „Abschaltungen von Windenergieanlagen, die aufgrund naturschutzrechtlicher Belange Bestandteil der Anlagengenehmigung sind, bleiben bestehen“, betont die Kreisverwaltung.

Im Flächenlandkreis Diepholz spielt die Windenergie eine große Rolle. Das beweist die Zahl der Anlagen und der Leistung. Das kreiseigene Internet-Portal Open data meldet 403 Anlagen mit einer elektrischen Leistung von 742,165 Megawatt. Unangefochten an der Spitze steht dabei die Samtgemeinde Schwaförden mit 75 Anlagen, ein knappes Fünftel aller Anlagen im Landkreis. Sie verfügen über eine Leistung von insgesamt 140,4 Megawatt.

Die Kommunen im Landkreis und ihre Windkraftanlagen Im Landkreis-Datenportal open data ist abzulesen, in welchen der 15 Kreis-Kommunen wie viele Windkraftanlagen stehen oder geplant sind. Ein Überblick.

Schwaförden: 75 Anlagen (18,61 Prozent der gesamten Anlagen im Landkreis) mit insgesamt 140,4 Megawatt elektronische Leistung.

Bassum: 44 (10,92 Prozent), 82,86 MW

Barnstorf: 30 (9,43), 86,15 MW

Br-Vilsen: 32 (7,94), 50,25 MW

Twistringen: 31 (7,69), 74,95 MW

Siedenburg: 30 (7,44), 57,58 MW

Kirchdorf: 29 (7,2), 54,31 MW

Sulingen: 28 (6,95), 50,7 MW

Syke: 21 (5,21), 24,6 MW

Rehden: 21 (5,21), 45,25 MW

Diepholz: 14 (3,47), 13,25 MW

Stuhr: 14 (3,47), 17,46 MW

Wagenfeld: 12 (2,98), 19,7 MW

Lemförde: 5 (1,24), 8,8 MW

Weyhe: 3 (0,74), 3,9 MW

Gebietsüberschneidend: 6 Anlagen (1,49 Prozent), 12 MW



Wobei die aktuellen Zahlen von open data offen lassen, wie viele Windkraftanlagen sich zu welchen Zeiten drehen, und wie viel Strom tatsächlich produziert wird. Denn berücksichtigt sind sowohl bestehende wie auch beantragte Anlagen. Die letzte Aktualisierung ist mit dem 24. November 2021 angegeben. Gleichwohl geben die Zahlen einen guten Überblick über die Windkraft-Struktur im Landkreis.

Planerisch gesehen ist sie ein sprichwörtlich heißes Eisen. Denn das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die Windenergie-Planung des Landkreises im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) im vergangenen Jahr für unwirksam erklärt (wir berichteten). Dieses Problem soll mit Hilfe eines schlüssigen Gesamtkonzepts gelöst werden. Die Verwaltung arbeitet bereits daran. Vier Schritte sind dabei entscheidend.

Landkreis Diepholz muss Regionales Raumordnungsprogramm nach Gerichtsurteil überarbeiten

Am Anfang steht das Entlarven „harter Tabuzonen“. Die Kreisverwaltung erklärt das in einem Arbeitspapier für die Kreistagspolitik so: „Im ersten Arbeitsschritt werden innerhalb des für privilegierte Windenergieanlagen relevanten Planungsraumes diejenigen Flächen bestimmt, die für die Nutzung der Windenergie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in Betracht kommen, mithin für eine Windenergienutzung ungeeignet sind.“

Im zweiten Arbeitsschritt werden „weiche“ Tabuzonen bestimmt: „Hier handelt es sich um Flächen, auf denen nach dem Dafürhalten des Landkreises aus unterschiedlichen Gründen die Errichtung von Windkraftanlagen durch die Kommunen ausgeschlossen werden kann, aber nicht muss. Die weichen Tabuzonen sind der Abwägung zugänglich. Sie werden auf Grundlage einheitlicher, hinreichend begründeter und nachvollziehbarer Kriterien bestimmt.“

Auf Ebene seines RROP beabsichtige der Landkreis, so heißt es, „auch weiterhin an Abstandskriterien – wie dem Mindestabstand um raumbedeutsame Windparks und Vorsorgeabständen zugunsten von Wohnnutzungen – festzuhalten.“ Und weiter: „Die Vorgaben des RROP befreien die Kommunen im Falle eigener Windkraftkonzentrationsplanungen nicht davon, begründete Abwägungsentscheidungen dazu zu treffen, ob die Windenergie auf diesen Flächen ausgeschlossen werden soll.“ Das Plankonzept des RROP habe insoweit nur die Bedeutung einer fachlichen Grundlagenarbeit.

Im dritten Arbeitsschritt sollen die verbleibenden Flächen auf Ebene des RROP daraufhin untersucht werden, „ob aus Sicht des Landkreises der Windenergie der Vorrang vor konkurrierenden Nutzungen zu geben ist“. Die Kommunen seien bei ihren Konzentrationsplanungen „frei darin, im Rahmen eigener Abwägungsentscheidungen zugunsten der Windenergie weitergehenden Raum zu schaffen“.

Im vierten Schritt will der Landkreis als Träger der Regionalplanung – wiederum in Anlehnung an die Anforderungen an Windkraftkonzentrationsplanungen – ermitteln und abwägen, „ob nach seinem Dafürhalten bereits mit den gefundenen Windvorranggebieten der Windenergienutzung ein hinreichendes Flächenpotenzial und somit im Ergebnis substanziell Raum gegeben wird“.

Kommunen können in der Bauleitplanung zusätzliche Flächen für Windenergie schaffen

Die so gefundenen Windvorranggebiete „werden als verbindliche Ziele der Raumordnung durch die Kommunen zu akzeptieren und die kommunalen Bauleitplanungen entsprechend anzupassen sein“, so der Landkreis zur Wirkung des RROP.

Aber: „Die Kommunen werden durch die ausgewiesenen Windvorranggebiete nicht daran gehindert, im Rahmen ihrer Bauleitplanungen auf Grundlage eigener Abwägungsentscheidungen weitergehenden Raum für die Windenergie vorzusehen“, heißt es weiter.

Es ist ein kompliziertes Verfahren, das geraume Zeit für die Umsetzung in Anspruch nehmen wird. Erst vor wenigen Tagen hatte Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine im Kontext der Freiflächen-Fotovoltaik auf landwirtschaftlichen Vorranggebieten darauf hingewiesen, dass die Anpassung des RROP voraussichtlich nicht vor Ende 2024 beendet sein werde. Aber schon im kommenden Jahr will der Landkreis sein Erneuerbares-Energien-Konzept (EEK) vorlegen. Auch darin spielt die Windkraft eine wichtige Rolle.