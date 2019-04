Geschützte Anpflanzungen und Fledermausquartiere

+ Der Vorstand der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer arbeitet an vielen Projekten. Fotos: NUVD

Dümmerlohausen – Ohne seinen langjährigen Vorsitzenden Claus Tormöhlen geht der Vorstand der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD) in die kommenden zwölf Monate. Während der Jahreshauptversammlung in der Aal- und Forellenräucherei Hoffmann in Dümmerlohausen erklärte er, dass er seinen Posten niederlege, berichtet die NUVD. Tormöhlen war zehn Jahre im Vorstand tätig. Trotz seines Rückzugs aus der ersten Reihe will er dem Verein als aktives Mitglied erhalten bleiben. Bis zu den nächsten ordentlichen Wahlen 2020 wird der zweite Vorsitzende Udo Effertz die Geschäfte kommissarisch leiten.