Geballte Ladung Oldtimer in Brockum

Brockum – Fans von motorisierten Oldtimern können sich das Wochenende des 7. und 8. Septembers dick im Kalender anstreichen. Denn an diesen beiden Tagen wird Brockums Marktplatz zum Schauplatz von „Bulli meets Classic“, einem Oldtimer-Treffen für alle Liebhaber historischer Automobile.

Organisator dieses ersten Treffens ist Jürgen Jülke, Chef von „Jülke Classic Garage“ in Brockum. Mit von der Partie sind auch Mitarbeiterin Claudia Reuter, die „gute Fee“ im Betrieb, sowie deren Bulli verliebter Freundeskreis. Jülke und seine Mitarbeiter haben sich auf die Fahne geschrieben, Young- und Oldtimer zu erhalten und zu restaurieren.

Für Jülke ist seine Arbeit Passion und Herzensangelegenheit: „Schon mein Vater war Kfz-Meister und hat mich häufig zu seiner Arbeitsstätte mitgenommen. Und in seiner privaten Werkstatt durften wir dann weiter mit ihm an den Autos schrauben“, erklärt Jülke seine Leidenschaft, die er gerne beim Oldtimertreffen in Brockum mit Gleichgesinnten teilen möchte.

„In der heutigen Konsum-und Wegwerfgesellschaft sehe ich mich als jemanden, der die Dinge erhält“, so der Kfz-Meister. Für die geballte Ladung Oldtimer beim Treffen haben Jülke und Reuter sich ein breit gefächertes Programm einfallen lassen. Anreise für die rollenden Hingucker ist bereits am Freitag, 6. September, ab 17 Uhr. Der Abend soll dann am Lagerfeuer mit einer Jamsession ausklingen.

Richtig los geht es am Samstag, 7. September, um 11 Uhr mit der Begrüßung der Fahrer. Unter Fans besonders beliebt sind Prämierungen, bei denen etwa das originellste Auto ebenso in die Bewertung einbezogen wird wie das älteste oder originalste Fahrzeug.

Weitere Attraktionen sind ein Überschlagsimulator, eine Händlermeile – nicht nur mit Autoteilen –, Retromode, Flohmarkt und für die jüngsten Besucher Hüpfburg und Kinder-Quads.

Musikalisch sorgt die Band „Tali and the Tacks“ am Samstagabend im Niedersachsenhof Widukind mit Rock für Stimmung. Sonntag ab 11 Uhr ist die Gruppe „Wildwood Flowers“ mit Countrymusik dabei.

Der Eintritt ist frei. Damit niemand hungrig oder durstig die Veranstaltung verlassen muss, gibt es Bratwurststand, Burger Box, Pilzwerk, Crêpes, Eis, Getränkestand und eine Cocktailbar. Anmeldungen und Informationen gibt es unter www.juelkeclassicgarage.de. Anmeldungen für den Flohmarkt werden unter Telefon 05443/9985535 erbeten.

hm