Das neue Kulturbunt-Programm steht: Gassenhauer, Swing und Historisches

Das Joscho Stephan Quartett bringt Gypsi-Swing vom Feinsten auf die Bühne im Rittersaal. © Pollert

Der Verein KulturBUNT Lemförde hat sein Programm für das zweite Halbjahr vorgestellt. Zwei Konzerte, ein Ausflug und eine Reise in die Vergangenheit des Flecken Lemförde sind geplant.

Lemförde – Zwei Konzerte mit A-capella-Gassenhauern und Gypsi-Swing, ein Ausflug nach Damme und eine gedankliche Reise in die Vergangenheit des Flecken Lemförde hat der Verein KulturBUNT in Lemförde in sein Programm für das zweite Veranstaltungshalbjahr gepackt.

Zum Auftakt geht es am Sonntag, 10. September, zum Skulpturenpfad in Damme. Eine Gästeführerin wird den Teilnehmern den Skulpturenpfad mit seiner zeitgenössischen Kunst näher bringen. Anschließend lassen es sich die Teilnehmer bei einem gemeinsamen Essen gut gehen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Amtshof in Lemförde, Hauptstraße 80. Von dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Die Führung kostet fünf Euro. Weitere Informationen gibt es bei Claudia Schaaf-Gendig, E-Mail: claudia.schaaf@gendig.net.

Reinhold Saathoff und Günter Scholz (r.) sind das Duo In-Takt. Am 27. September singen sie im Amtshof. © In-Takt

Gassenhauer im Swing-Stil erklingen am Mittwoch, 27. September, ab 20 Uhr auf der Bühne des Rittersaals im Amtshof. Instrumente braucht das Duo In-Takt dazu nicht, denn die beiden Lemförder Interpreten Günter Scholz und Reinhold Saathoff singen seit 25 Jahren a capella – unter anderem die unvergesslichen Hits der Comedian Harmonists. Günter Scholz ergänzt den musikalischen Genuss durch Lyrik zum Schmunzeln und Nachdenken. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

Musikalisch geht es am Mittwoch, 25. Oktober, ab 20 Uhr im Amtshof weiter. Das Joscho Stephan Quartett ist dann zu Gast und spielt Gypsi-Swing vom Feinsten – mit Gitarren, Kontrabass und Geige. Joscho Stephan präge wie kein anderer den modernen Gypsi-Swing, berichtet Ursula Vocks vom KulturBUNT. Durch seinen authentischen Ton mit harmonischer Raffinesse, rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik habe er sich in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. Karten gibt’s im Vorverkauf für 16 Euro, an der Abendkasse für 18 Euro.

Zum Abschluss des Veranstaltungsjahres dreht sich am Mittwoch, 22. November, ab 19.30 Uhr im Amtshof noch einmal alles um das 775-jährige Jubiläum des Flecken Lemförde. Ludger von Husen, Archivar der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, lässt die Vergangenheit lebendig werden und nimmt die Gäste mit auf eine historische Reise in das Alltagsleben im Flecken Lemförde in der Zeit von 1900 bis 1949. Der Eintritt kostet fünf Euro. Laut KulturBUNT sollen mit den Einnahmen Kultur-Veranstaltungen für Jugendliche in der Samtgemeinde unterstützt werden.

Vorverkauf: Karten für alle Veranstaltungen sind ab sofort in der Drachenschmiede (Claudia Möhlenpage) in Lemförde, Hauptstraße 63, Tel. 05443/2046890, erhältlich. Der Vorverkauf endet am jeweiligen Veranstaltungstag um 12 Uhr. Kartenbestellungen sind auch möglich per Mail an kulturbunt@web.de.