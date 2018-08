Gascade will Straßen in Kürze sanieren

Fertigstellung bis Ende September geplant

+ Wie hier die Gemeindestraße Auf der Röthe in Stemshorn sind in den Samtgemeinden Altes Amt Lemförde und Rehden einige Straßen nach der Verlegung der Gasleitung nur provisorisch geflickt. - Foto: Russ

Lemförde/Rehden - Die Arbeiten an der Erdgaspipeline der Gascade Gastransport GmbH von Rehden nach Drohne sind längst abgeschlossen, doch die „Wunden“, die während der Verlegung der Rohre in einige Straßen in den Samtgemeinden Altes Amt Lemförde und Rehden gerissen wurden, sind nach wie vor nur provisorisch mit Schotter geflickt. Sehr zum Unmut einiger Anwohner. Abhilfe soll aber offenbar zeitnah geschaffen werden.