Garant für Spaß und gute Laune

461. Brockumer Großmarkt startet mit sehr gutem Besuch

+ Der Regenbogenchor begeisterte mit seinem Song so sehr, dass er eine Zugabe geben musste. Foto: Russ

Brockum – Wenn schon von Weitem die Gondeln des Riesenrads über Brockum zu sehen sind, dann weiß jeder in der Region, was die Stunde geschlagen hat: Es ist wieder Großmarkt-Zeit. Während am Samstagmorgen in den Markt-Gassen gerade die letzte Rolläden der Verkaufsstände hochgezogen werden und die Händler ihre Waren auslegen, herrscht im Festzelt schon beste Stimmung. Die Blaskapelle Schwagsdorf verkürzt den Gästen an den Tischen mit temporeicher Blasmusik die Wartezeit bis zur offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Marco Lampe.