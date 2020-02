Garage gerät in Brand: Feuerwehr löscht Feuer schnell

Mehrere Wehren im Einsatz

Brockum - Ein Feuer in einer Garage in Brockum rief Mittwochabend mehrere Feuerwehren auf den Plan. Wie Feuerwehrsprecher Dr. Michael Schütz mitteilte, waren kurz vor 19 Uhr gelagerte Dinge in einer Garage an der Straße „Zum Backhaus“ in Brand geraten.