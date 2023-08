Für die Hunde aus der Ukraine: Maryna Tyshchenko kämpft für obdachlose Vierbeiner

Von: Simone Brauns-Bömermann

In Brockum schlägt ein großes Herz für Hunde aus der Ukraine. Maryna Tyshchenko möchte Hunden aus ihrer Heimat zu einem neuen Zuhause verhelfen.

Brockum – Ein Rückblick: Beim Fest der Nationen Mitte Juli auf dem Amtshofvorplatz in Lemförde hing dezent an einer der hölzernen Buden ein riesiges Plakat mit Fotos von aus den Fluten des zerstörten Kachowka-Staudamms in Kherson geretteten Hunden. Große, ängstliche Augen schauen die Passanten an, ein aus dem Wasser geborgener Schäferhund klammert sich ans Bein seines Retters, ein anderer kuschelt sich in eine blaue Decke zum Trocknen. Warum die Bilder in Lemförde gezeigt wurden? Weil hier Ukrainer und vor dem Krieg geflüchtete Menschen aus der Ukraine wohnen und nicht nur die eigene Haut, sondern auch die von Vierbeinern retten wollen. Den drei Protagonisten Maryna Tyshchenko, Vitaly Vilinchuk und Olga Potratz ist es ernst: Sie überschreiben die Bilder mit „Obdachlose Hunde aus der Ukraine suchen ihr Zuhause.“ Sie geben ihre Handynummer und die Sprachen an, die sie sprechen.

Hunde aus der Ukraine: Maryna Tyshchenko möchte Vierbeinern zu einem neuen Zuhause verhelfen.

Beim Besuch in Brockum, wo Maryna mit ihrer sechsjährigen Tochter und dem neun Jahre alten Hund namens Benji lebt, erzählt sie die Geschichte ihrer eigenen Flucht und ihrer Liebe zu Hunden. Der russische Angriffskrieg und die Zerstörung ihrer Stadt hatten sie im wahrsten Wortsinn vertrieben. „Ich konnte nicht mehr schlafen, nahm Beruhigungspillen und entschied im letzten Oktober, als Kiew im Bombenhagel lag, zu gehen“, sagt die junge Frau, die mit dem Herzen und voller Verantwortung für ihre Tochter alles einpackte, was sie tragen konnte, ins Auto stieg und die Ukraine Richtung Deutschland verließ. In Brockum fand sie dank der langjährigen Freundschaft zu Vitalys Familie eine Wohnung. „Ich möchte bleiben, einen Job in meinem Beruf finden, so schnell wie möglich arbeiten, Steuern zahlen und zur Ruhe kommen“, sagt die taffe Frau, die fließend Englisch, Russisch und natürlich ihre Muttersprache Ukrainisch spricht. Deutsch kommt nun dazu.

Benji hat sein Glück bei Maryna Tyshchenko gefunden. Die in Brockum lebende Ukrainerin will Hunde aus ihrer Heimat nach Deutschland vermitteln. © Brauns-Bömermann

Derzeit ist Marynas Mutter aus der Ukraine bei ihr untergekommen. Sie möchte aber nach Beruhigung der Situation wieder zurück in die Heimat, Maryna selbst nicht. Sie stammt aus Donezk, studierte International Trade und wohnte in Kiew mit ihrer Tochter, als der Krieg losbrach. Einige Monate lebten die zwei in Hostels, seit Dezember wohnt die kleine Familie in Brockum. Immer dabei und keck mit nur noch drei Zähnen, sodass die Zunge heraushängt, ist Hund Benji. „Ich schnappte seine Papiere, meine Dokumente und packte das Auto voll“, erzählt sie. An die schlimmen Bilder der Fahrt erinnert sie sich nur ungern.

„Ich möchte meinem Leben mit der Rettung von obdachlosen Hunden einen neuen Sinn geben“

Bei der Berichterstattung aus einem Kriegsgebiet ist es verständlich, dass zuerst von betroffenen Menschen, der zerstörten Infrastruktur und über den möglichen Wiederaufbau berichtet wird. Da fallen Tiere und ihr Leid hinten rüber. Nicht bei Maryna. „Ich möchte meinem Leben mit der Rettung von obdachlosen Hunden einen neuen Sinn geben“, sagt sie konsequent. Mit Vitaly und Olga hat sie konkrete Pläne. Sie ist mit Menschen in der Ukraine vernetzt, die zurückgelassene oder aufgrund von Krieg und Zerstörung herrenlos gewordene Hunde privat aufnahmen. Sie kennt die „Shelter“ (Tierheime) in Kiew. Maryna weiß, dass sie nur bedingt helfen kann, aber genau das möchte sie unbedingt tun. „Die Hunde werden gewaschen, gefüttert, finden Zuspruch bei unseren Gleichgesinnten. Sie müssen geimpft und sterilisiert werden, bevor wir einen Transport organisieren können“, erklärt sie. Ganz genau weiß die studierte Frau, dass dies Kosten und Zeit frisst, lässt sich aber nicht entmutigen. „Als ich vorgestern kurz in der Sonne saß und in den Himmel schaute, dachte ich: Hier fällt mir nichts auf den Kopf, hier sind wir sicher.“ Ein wenig klingt das schon nach wiedergefundener Ruhe.

Private Hilfsaktion für Hunde aus der Ukraine: Maryna Tyshchenko möchte Tiere vermitteln

Über die Konsequenzen einer privat organisierten Hilfsaktion ist sie sich bewusst: „Interessierte Menschen, die einen Hund adoptieren wollen, müssen sich sehr sicher sein. Es gibt kein Zurück.“ Die zu erstattenden Kosten resultieren aus dem monetären Einsatz am Hund, damit das Tier gesund einreisen darf, betont sie.

Wer helfen will, kann sich an Maryna per E-Mail (transatellit@gmail.com) wenden und gerne schreiben, welche Größe, Alter oder Geschlecht das Tier haben darf. Maryna gibt die Bilder ihrer Mitstreiter und gleichgesinnter Tierretter weiter. Sehr gerne hätte sie sich mit dem Tierschutzhof Dickel vernetzt, war dort zu Besuch. Leider hat Dickel, wie viele andere Tierheime auch, gerade eigene Probleme bei der Vermittlung von Tieren. Aber die Ukrainerin gibt nicht auf, denn für sie gilt: Jedes gerettete Tier ist Hoffnung.